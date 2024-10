Quelques astuces pour faire des économies sur vos achats grâce à un VPN

De nombreux internautes utilisent un VPN pour changer de localisation dans le but de réaliser des économies sur leurs dépenses. Cela concerne surtout l’achat de services, mais aussi de produits dans certains cas. Comment cela fonctionne ? L’astuce marche-t-elle vraiment à tous les coups ? C’est ce que nous allons voir.

Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'utilisation des VPN pour payer moins certains services. L'idée selon laquelle on peut réaliser des économies sur un billet d’avion, une réservation d’hôtel ou encore une location de voiture est assez répandue.

Cette astuce s’appuie sur le constat que les prix varient parfois énormément en fonction des pays. Cela concerne également plusieurs services ou applications populaires. C’est le cas de Netflix, Spotify, YouTube Premium, Adobe ou encore de plateformes de jeux vidéo comme Steam.

Pourquoi les prix peuvent varier d’un pays à un autre ?

Différents facteurs influencent généralement les prix. En fonction des pays, les habitudes de consommation et le pouvoir d’achat varient énormément.

Pour optimiser leurs performances, de nombreuses entreprises tiennent ainsi compte de différentes pesanteurs locales pour faire correspondre leurs prix à la réalité économique des pays. C’est ainsi que Netflix et YouTube Premium peuvent être beaucoup moins chers dans certains pays à faible revenu.

Les règlementations locales et surtout les taxes influencent également les prix des produits et services. Rien qu’en jouant sur la TVA, vous pouvez économiser jusqu’à 20% sur le prix de certains services en changeant de localisation. C'est pareil pour de nombreux produits qu'il est parfois possible d'acheter moins cher en passant par les versions italiennes, espagnoles ou encore allemandes de certains site de vente en ligne.

Comment réaliser des économies en utilisant un VPN?

En partant du constat que les prix peuvent être plus élevés ou plus abordables selon le pays où l’on se trouve, il est donc théoriquement possible de réaliser des économies sur vos achats. Mais comment changer de pays sans bouger de votre canapé ?

C’est ici qu’un VPN peut vous aider. Le cas d’utilisation le plus courant de ce type de service est justement la possibilité de changer virtuellement de localisation. Vous pouvez ainsi substituer votre adresse IP par celle de n’importe quel pays que vous souhaitez, pour peu que le fournisseur de service y propose des serveurs.

Il est donc important de recourir à un VPN qui dispose de nombreux pays au choix. C’est le cas de NordVPN qui propose plus de 110 localisations dans le monde.

Il faut beaucoup tâtonner pour trouver le pays qui offre un tarif plus abordable. De préférence, visez les pays à faible revenu. Ils bénéficient la plupart du temps de prix plus avantageux.

Payer son vol, son hôtel ou une location de voiture moins cher ?

Pour ce qui est des vols, les comparateurs de prix permettent de choisir le billet le moins cher en analysant les offres de dizaines de compagnies aériennes.

Il est assez difficile d’économiser davantage en jouant sur la localisation. Certains comparateurs ou sites de réservation proposent différentes versions de leurs sites web selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, avec parfois de légères variations sur les meilleurs prix des vols. Il faut donc beaucoup tâtonner pour réussir à économiser quelques dizaines d’euros quand c’est possible.

Nous vous recommandons en plus d’un VPN, de vider le cache et les cookies de votre navigateur sachant qu’en dehors de votre emplacement, ces données sont également prises en compte pour déterminer les offres qui vous sont proposées.

Le plus simple reste d’ouvrir le navigateur en mode privé. Et n’oubliez pas de le fermer et de le relancer entre deux simulations de prix afin de vider toutes les données qui restent en mémoire.

Le constat est le même pour ce qui est de la réservation d’hôtel ou la location de voiture. On trouve parfois des prix plus avantageux en se connectant sur un serveur situé dans le pays de destination.

Payer les plateformes de streaming moins cher ? (Netflix, YouTube Premium, Spotify…)

Netflix, YouTube, Spotify et bien d’autres services appliquent des tarifs différents d’un pays à un autre, pour des raisons que nous évoquions plus haut.

On a par exemple simulé une présence en Inde et en Turquie avec NordVPN. Les prix de Netflix sont plus abordables dans ces deux pays. L’abonnement Standard sans publicité (HD, 1 écran) s’affichait par exemple à 199 roupies en Inde, soit à un peu moins de 5,50 € au taux de change applicable à l’heure où ces lignes sont écrites. A titre de comparaison, cette formule coûte 13,49 € en France.

La formule Premium, c’est-à-dire la plus avancée de Netflix, coûte 649 roupies en inde, soit un peu plus de 7 € au moment où ces lignes sont écrites. En France, il faut débourser 19,99 € pour accéder à cette formule. Dans les deux cas, l’abonnement Netflix est presque trois fois moins cher en Inde.

Pour autant, il n'est pas simple de s’abonner à ces différentes plateformes en changant de localisation. En effet, Netflix, YouTube et toutes les autres plateformes interdisent ce genre de contournement dans leurs conditions d’utilisation.

Au fil des années, il devient de plus en plus difficile de payer un abonnement en passant par un autre pays grâce à un VPN. La parade trouvée par ces plateformes consiste, entre autres, à imposer l’utilisation d’une carte de crédit émise dans le pays d'abonnement.

Là encore, vous pouvez contourner la restriction en utilisant une carte cadeau correspondant à la devise du pays visé. Il faut également créer un nouveau compte et renseigner une adresse correspondant au pays en question.

Toutes ces mesures peuvent encore vous permettre de vous abonner à Netflix, Spotify et à d'autres plateformes en payant moins cher. Mais vous devrez vous assurer d’utiliser constamment un VPN pour simuler votre présence à l’étranger. Une petite faille pourrait conduire au bannissement du compte et cela arrive assez régulièrement.

Quid des jeux vidéo ?

Les astuces qui marchent avec les services de streaming passent aussi avec les plateformes de jeux vidéo comme Steam, Game Pass, Epic Games ou encore EA Play. Là encore, des mesures de restrictions existent et se corsent un peu plus chaque année.

Sur Steam par exemple, vous pouvez payer vos jeux beaucoup moins cher. L'abonnement Game Pass / Ultimate coûte également moins cher en passant par la Turquie ou l'Inde, mais il faut créer un compte depuis le pays choisi, ce qui vous oblige à utiliser un VPN.

Vous devrez également renseigner une adresse propre à cette localisation, mais aussi changer de pays manuellement dans les paramètres de l'application. Mais ici aussi, la restriction liée à l'utilisation des cartes bancaires s'applique.

Pour éviter cette contrainte, utilisez des cartes cadeaux turques ou indiens en fonction du pays que vous aurez choisi. Une fois toutes les étapes franchies, vous devrez encore vous montrer très prudent afin d’éviter un bannissement à la longue. Cela implique notamment de toujours utiliser un VPN pour simuler votre présence dans le bon pays.

Evitez également de demander trop de remboursements, de recharger fréquemment des cartes cadeau (cela pourrait alerter la plateforme) ou encore de changer fréquemment de région.

Quel VPN choisir ?

En plus de vous permettre de changer de pays, un VPN est surtout un outil de protection qui rend vos communications sur internet plus sûres. En chiffrant votre trafic, il empêche tout tiers de vous traquer ou de savoir ce que vous faites.

Parce qu'il s'agit d'un outil de sécurité, la fiabilité de l'application que vous aurez choisi est primordiale. Des solutions comme NordVPN et SurfShark bénéficient d'un indice de confiance et font parti des applications les plus populaires.

De plus, NordVPN propose 111 pays au choix, ce qui permet d'évaluer les prix de vos services préférés dans de nombreuses destinations.