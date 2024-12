Comment regarder et s’abonner à YouTube TV depuis la France ?

Lancé en 2017, YouTube TV est une plateforme américaine de streaming appartenant à Google. Le service propose près de 100 chaînes en direct et du contenu à la demande. L'offre de base de YouTube TV est disponible seulement aux États-Unis grâce à la souscription d'un abonnement mensuel. Dans cet article, nous allons vous montrer la marche à suivre pour vous abonner et regarder YouTube TV depuis la France.

YouTube TV n'est pas qu’un simple service de streaming. Hormis l'accès à ses nombreuses chaînes américaines en tous genres et à ses contenus en VOD, la plateforme qui est accessible uniquement aux États-Unis permet d'avoir surtout un espace de stockage illimité dans le Cloud. Vous souhaitez tout de même vous abonner et regarder les programmes du service TV de Google ? Sachez qu'il est possible de contourner les restrictions de géolocalisation et de débloquer YouTube TV depuis la France.

Pour les fêtes de fin d’année, l’abonnement YouTube TV est en promotion

En temps normal, le forfait de base du service YouTube TV coûte 82,99 dollars par mois (hors taxes). Mais, jusqu’au 12 janvier 2025, la plateforme vous donne la possibilité de bénéficier d’une réduction mensuelle de 23 dollars pendant les trois premiers mois, soit 59,99 dollars par mois au cours de la période en question. Au-delà des trois mois, le prix de l’abonnement mensuel passera alors au tarif en vigueur.

Pour vous abonner, il suffit de vous rendre sur tv.youtube.com depuis le navigateur Web de votre choix, de cliquer sur le bouton pour démarrer votre offre d'essai, et de vous connecter avec votre compte Google.

Quand vous vous abonnez à YouTube TV, vous devez indiquer le code postal de votre résidence. La plateforme peut aussi vous demander l'autorisation d'accéder à votre position pour confirmer votre zone géographique.

Comment accéder à YouTube TV depuis la France ?

Comme vous l’aurez compris, l’accès à YouTube TV aux États-Unis depuis la France nécessite d’avoir un VPN. L’utilisation d’un service de VPN va vous permettre de modifier l’adresse IP, tout en passant par un serveur intermédiaire qui est lui bien situé de l’autre côté de l’Atlantique. Grâce à cette astuce, vous pouvez alors parcourir YouTube TV pour choisir votre programme.

Choisir un VPN sécurisé n’est pas simple. Parmi les nombreux réseaux privés virtuels existants et payants les plus fiables du marché, on peut notamment trouver Proton VPN. Ce fournisseur de VPN basé en Suisse met à disposition plus de 8500 serveurs dans 112 pays différents dont les États-Unis. L’application utilise les protocoles VPN les plus avancés tels que WireGuard, OpenVPN ou encore IKEv2, avec un chiffrement AES-256 bits.

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8600 serveurs 10 connexions simultanées maximum 110 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 70% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 50% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Le VPN intègre aussi un bloqueur de logiciels malveillants, ce qui vous protège contre les malwares. Par ailleurs, un seul compte Proton VPN vous permet de sécuriser 10 appareils différents. Vous avez également la possibilité d’installer l’application sur votre système d’exploitation préféré : Windows, Android, macOS et Linux.

Pour regarder YouTube TV avec Proton VPN, vous aurez besoin de l’offre Proton VPN Plus. Cette formule peut être obtenue à 2,99 euros par mois au lieu de 9,99 euros par mois, grâce à une remise de 70 % effectuée sur une période de 24 mois.

L'abonnement Proton VPN Plus vous donne un accès aux fonctionnalités premium telles qu'une vitesse VPN maximale, un streaming ultrarapide, un DNS personnalisé, un bloqueur de pubs, plusieurs connexions LAN, une assistance prioritaire ou bien encore le chat en direct.

Si vous avez déjà Proton VPN Free, il est nécessaire de mettre à niveau votre compte en choisissant un abonnement en fonction de vos besoins. Après avoir fait cette étape, connectez-vous à Proton VPN et sélectionnez un serveur situé aux États-Unis pour profiter pleinement des avantages de YouTube TV.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES PROTON VPN DU MOMENT

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.