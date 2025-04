iPhone 16e : son prix chute à moins de 600 €, une aubaine !

Il est sorti il y a seulement quelques semaines, mais il est déjà disponible à prix cassé sur Rakuten. L’iPhone 16e est le smartphone récent le moins cher sorti par Apple. On vous explique où le trouver au meilleur prix.

Finitions haut de gamme, ergonomie impeccable, performances impressionnantes, écran d’excellente facture… Comme nous avons pu le voir dans notre test complet de l’iPhone 16e, le nouveau smartphone d’Apple a beaucoup d’atouts. Mais c’est surtout son prix nettement inférieur aux autres modèles de la marque qui interpelle.

En effet, l’iPhone 16e est sorti au prix de vente conseillé de 719 €, soit 250 euros de moins que l’iPhone 16 classique. C’est déjà un tarif très attractif pour un smartphone récent et neuf de la marque à la pomme. Mais nous avons trouvé pour vous une offre qui vous permet d’acquérir ce modèle pour moins de 600 euros. Ça se passe actuellement sur le site de Rakuten. Vous pouvez le trouver très exactement pour 599,99 €. Il s’agit bien sûr d’un modèle neuf et vous bénéficiez en plus de la livraison gratuite en seulement quelques jours. Par ailleurs, cet achat vous permet de rajouter 6 euros à votre cagnotte Rakuten.

L’iPhone 16e chute à moins de 600 € !

Apple a dévoilé en février dernier l’iPhone 16e, une version allégée et moins chère de son flagship. Élégant, robuste et performant, ce nouveau smartphone a été conçu pour répondre à tous les usages, tout en restant plus accessible que l’iPhone 16.

Au cœur de l’iPhone 16e, on retrouve la puissante puce A18. Conçue pour offrir rapidité et fluidité d’utilisation, elle se distingue également par son efficacité énergétique. Cela permet à l’appareil d’atteindre une autonomie impressionnante de 26 heures de lecture vidéo en continu.

L’écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces affiche une définition de 2532 x 1170 pixels. Grâce à une luminosité pouvant grimper jusqu’à 1 200 nits, l’iPhone 16e assure une lisibilité optimale, y compris en plein soleil.

Sur le plan photo et vidéo, Apple introduit un capteur unique baptisé Fusion. Ce module de 48 MP combine un grand angle performant et un zoom téléobjectif 2x de 12 MP. À l’avant, une caméra de 12 MP assure des selfies nets et détaillés.

Enfin, l’iPhone 16e n’a pas lésiné sur sa robustesse puisqu’on retrouve un châssis en aluminium et une protection d’écran Ceramic Shield. L’ensemble bénéficie en outre de la certification IP68 qui garantit une immersion dans l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.