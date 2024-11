Black Friday AirPods : grosses réductions pour les AirPods 4, 2 et Pro 2, vite !

Vous cherchez un casque ou des écouteurs et les AirPods vous font de l’oeil ? Durant le Black Friday, de nombreux modèles Apple sont en promotion. Vous trouverez ainsi de belles offres sur l’AirPods Max, les AirPods Pro 2, les AirPods 4, Airpods 3 et bien d’autres. Voici les meilleures offres à ne pas manquer !

Les AirPods sont à prix cassé pour le Black Friday, voici les meilleures offres !

Les produits Apple n’échappent pas aux baisses de prix du Black Friday. Même les modèles les plus récents sont affichés à des tarifs attractifs. Vous attendez de belles promotions pour acheter des AirPods ? C’est bon moment. Les casques et écouteurs de la marque à la pomme sont actuellement moins chers.

Ne tardez pas pour en profiter car les offres du Black Friday se terminent avec le Cyber Monday. Il ne vous reste donc que quelques heures pour bénéficier des belles réductions.

Double promotion sur les AirPods Pro 2 (MagSafe USB-C)

Les AirPods Pro 2 USB-C avec boitier de charge MagSafe sont à prix réduit sur Rakuten. Déjà en promotion à 209 € au lieu de 219 €, vous pouvez les avoir à seulement 199,99 € en utilisant le code CLUBR10. C’est actuellement le prix le moins cher que vous pouvez trouver !

Sortis l’année dernière, cette version des AirPods Pro 2 est dotée d’une excellente réduction active de bruit. Ces écouteurs sans fil sont confortables et vous isolent efficacement des bruits extérieurs. Grâce au mode Transparence, vous pourrez toujours entendre ce qu’il se passe autour de vous sans avoir à retirer vos écouteurs.

Les AirPods Pro 2 embarquent la puissante puce H2 et profitent d’une autonomie qui peut atteindre les 24 heures d’utilisation avec le boitier de charge. Et comme ils sont certifiés IP54, ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration. Vous pouvez donc les utiliser pour faire du sport et l’extérieur même par mauvais temps.

Belle chute de prix sur le AirPods Max !

L’iconique casque Apple AirPods Max est actuellement à prix réduit dans sa version Argent. Normalement en vente à 579 €, Boulanger le propose à 499 € au lieu de 579 €.

Avec ce modèle, Apple a souhaité misé sur le confort. On retrouve ainsi des coussinets en mousse à mémoire de forme qui entourent vos oreilles sans prendre appui dessus. Grâce au tissu mesh, vous profitez d’une bonne isolation sonore tout en gardant une bonne aération. Pour un confort optimal, le bandeau au sommet de l’arceau est également fait à base de tissu mesh, ce qui réduit la pression sur votre tête.

Les AirPods Max embarquent par ailleurs une puce Apple H1 dans chaque écouteur. Outre l’excellent son, à la fois riche et profond, vous profitez d’une réduction de bruit active particulièrement efficace. Là aussi, le mode Transparence vous donne la possibilité d’entendre les bruits autour de vous. Enfin, avec une excellente autonomie de 20h d’utilisation avec la réduction active du bruit et l’audio spatial activés, vous pourrez apprécier vos contenus audio toute la journée.

Les nouveaux AirPods 4 sont aussi à prix réduit pour le Blanc Friday

Les nouveaux AirPods 4 sont actuellement en vente à 149 € pour la version sans réduction de bruit active et 199 € pour celle avec l’ANC. Mais durant le Black Friday, vous pouvez les trouver à un prix défiant toute concurrence sur Rakuten. Et à l’approche des fêtes de fin d’année, il n’y a pas de petite économie.

Sortis cette fin d’année, les AirPods 4 sont les écouteurs les plus avancés d’Apple. Ils sont équipés de la puissante puce Apple H2 et adoptent un nouveau design encore plus confortable. Avec le nouveau boîtier de charge en USB-C, l’autonomie peut atteindre les 24 heures d’utilisation. Le boitier du modèle avec la réduction de bruit active est par ailleurs compatible avec la recharge sans fil.

