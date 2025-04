Changer de téléphone sur Android va bientôt devenir beaucoup plus simple grâce à cette solution pensée pour les eSIM

Les eSIM simplifient l'usage du smartphone, mais compliquent les démarches en cas de perte. Google s'apprête à résoudre ce problème avec une nouvelle fonctionnalité. Une amélioration attendue qui pourrait donner l'avantage à Android face à Apple.

Depuis quelques années, les cartes SIM physiques laissent progressivement la place aux eSIM, des versions entièrement numériques. Aujourd'hui, il est même possible de transformer sa carte classique en quelques minutes sur la plupart des smartphones. Les avantages sont nombreux : il devient plus simple de gérer plusieurs lignes, de changer d’opérateur ou d’activer une nouvelle connexion sans se déplacer. Cette solution évite aussi d’avoir à manipuler des cartes fragiles ou à transporter plusieurs SIM à l’étranger.

Mais tout n’est pas parfait. En cas de perte ou de casse du téléphone, récupérer une eSIM est bien plus compliqué qu’une carte physique. Il faut souvent passer par son opérateur pour réactiver la ligne, un processus qui peut prendre du temps et s’avérer frustrant. Jusqu’à présent, Android ne proposait aucune solution simple pour sauvegarder ces données sensibles. C’est justement ce que Google s’apprête à changer dans une prochaine mise à jour.

Google travaille sur la sauvegarde des eSIM via Google One pour simplifier la restauration des téléphones Android

Grâce à un aperçu découvert dans la dernière bêta de Google Play Services (version 25.16.33) par nos confrères d'Android Authority, il apparaît que Google prépare la possibilité d’inclure les eSIM dans les sauvegardes Google One. Concrètement, lors d’un changement de téléphone ou après un incident, il serait possible de les restaurer directement depuis le cloud, comme on le fait déjà pour ses messages, applications et contacts. Cela éviterait les longues démarches auprès des opérateurs et faciliterait grandement la transition d’un appareil à un autre.

Pour l’instant, cette fonction n’est pas encore disponible pour les utilisateurs, mais son développement semble bien avancé. Mieux encore, même Apple ne propose pas actuellement une solution similaire sur iOS, ce qui pourrait offrir un avantage certain aux utilisateurs Android. Google prévoit également de revoir l'interface de sauvegarde de ses appareils pour intégrer cette nouveauté. Si tout se déroule comme prévu, changer de téléphone pourrait devenir bien plus simple, même pour ceux qui utilisent plusieurs eSIM sur un même appareil.