Windows 11 : le Panneau de configuration prend (enfin) sa retraite… ou presque

Le Panneau de configuration de Windows, ce vieux compagnon que tout le monde connait, commence à préparer ses valises. Mais pas trop vite : chez Microsoft, les adieux se font toujours en plusieurs étapes…

Microsoft poursuit sa lente migration des fonctionnalités historiques de Windows vers l’application Paramètres. Dans les dernières versions préliminaires de Windows 11 (builds Dev et Beta), les réglages liés au clavier rejoignent désormais l’interface moderne. Une étape de plus vers la disparition programmée du Panneau de configuration, toujours en sursis.

Dernière trouvaille repérée par le compte X @Phantomofearth : les options de « délai de répétition des touches » et « vitesse de répétition » sont maintenant accessibles via Paramètres > Accessibilité > Clavier. Ces réglages, auparavant cachés dans le Panneau de configuration sous l’onglet Vitesse, peuvent être ajustés via des curseurs et testés en direct dans un champ dédié. En revanche, la gestion du « taux de clignotement du curseur » reste pour l’instant coincée dans l’ancienne interface.

Transition en douceur… et en mode discret

Si ces nouveautés sont présentes dans les builds récentes, elles restent invisibles par défaut. Microsoft n’ayant pas officialisé leur déploiement, les utilisateurs doivent activer des options cachées pour en profiter. Une discrétion qui s’explique probablement par le caractère encore incomplet de cette migration.

Rappelons que l’objectif affiché par Microsoft est de transférer l’intégralité des fonctionnalités du Panneau de configuration vers l’application Paramètres, avant de retirer définitivement l’outil legacy. Un processus entamé en août 2024, mais qui avance à petits pas. Récemment, les paramètres de trajectoire de la souris ou la possibilité de masquer le curseur pendant la frappe ont ainsi fait le saut vers la modernité.

Malgré les critiques sur la lenteur des transferts, l’éditeur semble convaincu que l’application Paramètres constitue une alternative viable. Preuve en est : certains utilisateurs, comme l’éditeur Joao cité dans les sources, estiment déjà ne plus ressentir le besoin de revenir à l’ancienne interface.

Reste à voir si Microsoft tiendra son calendrier… ou si le Panneau de configuration réussira une fois encore à esquiver sa retraite. En attendant, mieux vaut garder un pied dans chaque monde : les puristes ont encore un peu de temps avant de devoir dire adieu.