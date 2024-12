Black Friday aspirateurs robots et balais : les meilleures offres Dyson, Tineco, Dreame et Roborock sont ici !

Vous cherchez un nouvel aspirateur balai ou un aspirateur robot ? Il est encore temps de profiter des offres du Black Friday pour vous équiper à prix réduit ! Aucune marque n’y échappe. Dyson, Dreame, Roborock, Tineco, Bissell… Nous avons sélectionné les meilleures promotions à saisir sans tarder.

Black Friday aspirateurs : voici les modèles à prix sacrifié !

L'édition 2024 du Black Friday s'est tenue le 29 novembre et se prolonge jusqu'au Cyber Monday. C'est la période préférée des amateurs de bons plans. Durant ce court évènement, de nombreux produits sont à prix cassés. Smartphones, tablettes, PC portables, appareils connectées… Les équipements pour la maison n'y échappent pas.

Vous cherchez un nouvel aspirateur balai ou vous hésitez à craquer pour un aspirateur robot ? Nous avons sélectionné les meilleures promotions pour le Black Friday. Vous trouverez ici les plus grandes marques à prix réduit. Mais dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de ces offres ! Après lundi il sera trop tard.

Black Friday Boulanger : voici les meilleures offres du moment

Black Friday Amazon : notre sélection de produits high-tech à acheter sans tarder

Black Friday Fnac et Darty : les plus belles promotions sont ici

À seulement 244 €, l’aspirateur balai 2-en-1 Tineco Floor One S5 est à son prix le plus bas pour le Black Friday !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Faire le ménage n’est pas votre fort ou au contraire, vous êtes un véritable maniaque de la propreté ? Le Tineco Floor One S5 vous facilite la vie en vous offrant un nettoyage optimal. Cet aspirateur balai sec et humide vous fait gagner du temps précieux en aspirant les saletés et en lavant vos sols durs en un seul passage.

Ce modèle ultra puissant est équipé d’une brosse qui tourne à 450 tours/min. Il capable d’adapter sa puissance d’aspiration mais aussi le débit d’eau et la vitesse de rotation grâce à ma présence de capteurs intelligents.

Et avec une autonomie de 35 minutes d’aspiration, vous pouvez aspirer une surface allant jusqu’à 230 m².

Pour le Black Friday, le Tineco Floor One S5 passe à 244 € au lieu 389 € en cochant le coupon vendeur sur Amazon.

Le Dyson V8 Origin est à prix cassé pour le Black Friday

Acheter le Dyson V8 Origin à 269 € au lieu de 379 € sur Darty

Acheter le Dyson V8 Origin à 269 € au lieu de 379 € sur Cdiscount

En proposant des aspirateurs innovants et particulièrement efficace, Dyson a réussi à devenir le leader incontesté des aspirateurs balais. Avec ses 40 minutes d’autonomie, le Dyson V8 reste l’une des références sur le marché. Il profite d’une puissance d’aspiration de 115 watts qui fait tourner son moteur

Le Dyson V8 Origin a par ailleurs la particularité de se transformer en aspirateur à main. À l'aide d'un simple clic, vous pouvez rapidement passer d'un aspirateur balai à un aspirateur à main et inversement. Enfin, son réservoir à poussière de 540 ml et son poids de 2,5 kg font de cet aspirateur l’allié idéal pour le ménage.

L’aspirateur robot Roborock S8 passe à -40% durant le Black Friday !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Passer l’aspirateur est une corvée que vous ne souhaitez pas faire ? Les aspirateurs robots sont faits pour vous ! Grâce à l’excellent rapport qualité-prix de ses modèles, Roborock s'est imposé comme étant l’une des marques de référence du secteur. Le Roborock S8 ne fait pas exception. Pour le Black Friday, cet aspirateur robot haut de gamme est à 359 € au lieu de 599 €.

Grâce au LiDAR PreciSense, le Roborock S8 profite d’une navigation intelligente. Il analyse l’environnement avec précision pour créer des cartes détaillées et définir un parcours pour un nettoyage optimal. Avec une puissance d’aspiration de 6000 Pa, le nettoyage est efficace aussi bien sur sols durs que sur les tapis et la moquette.

Cet aspirateur robot embarque également une serpillère pour en venir à bout des saletés incrustées. Enfin, sa batterie de 5200mAh vous offre une large autonomie de 3 heures. d’utilisation. Cela couvre les grandes surfaces qui vont jusqu’à 200 m².

Pour aller plus loin, voici nos sélections des meilleures offres du Black Friday :