À moins de 250 €, le Redmi Note 15 Pro 5G est une affaire en or

Grâce à une réduction de 222 €, le Redmi Note 15 Pro 5G, l'un des milieux de gamme les plus complets du moment, passe à moitié prix. De quoi s'offrir un smartphone ambitieux au prix d'un modèle d'entrée de gamme.Redmi Note 15 Pro 5G

Disponible en France depuis janvier 2026, le Redmi Note 15 Pro est le plus récent des modèles de la série. C’est l’un des milieux de gamme les plus intéressants du moment, grâce à ses performances confortables, et ses caractéristiques équilibrées sur tous les plans.

Au lieu de 453 €, le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement disponible à 231 € sur AliExpress. Cela correspond à une réduction de 49%. Vous économisez ainsi 222 €. Le smartphone est affiché à 261 €, mais le code promo FRSF30 fait baisser le prix de 30 € supplémentaire. Vous bénéficiez par ailleurs d’une livraison gratuite depuis la France, avec la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Redmi Note 15 Pro : prix imbattable pour un solide milieu de gamme

Pour 231 €, le Redmi Note 15 Pro 5G constitue une excellente affaire. Sous le capot, on retrouve un processeur Dimensity 7400-Ultra gravé en 4 nm, et épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Cette configuration assure une fluidité confortable au quotidien. Son écran est tout aussi satisfaisant. C'est une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 × 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de 3200 nits, ce qui garantit une lisibilité impeccable en plein soleil.

Quant à la partie photo, elle est composée de deux capteurs : un module principal de 200 MP avec stabilisateur optique OIS et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, on retrouve un capteur de 20 MP pour les selfies, capable de filmer jusqu'en en 4K à 30 i/s. Enfin, la batterie est l'un des points forts du Redmi Note 15 Pro 5G : d'une capacité de 6580 mAh, elle offre une autonomie jusqu’à 2 jours et est compatible avec une charge rapide de 45W.


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