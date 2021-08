Prix canon sur la souris filaire Logitech G502 Hero

Pour une durée indéterminée, le géant du e-commerce Amazon propose une promotion sur la souris filaire Logitech G502 Hero. Le coloris blanc et noir est en effet affiché à 39,99 €. Une belle affaire surtout lorsqu'on sait que ce modèle est habituellement vendu 89,99 €.

Si vous souhaitez vous équiper d'une souris gaming performante sans casser votre tirelire, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. La Logitech G502 Hero, généralement commercialisée 89,99 € fait l'objet d'une réduction de 50 € sur Amazon. Son prix chute ainsi sous la barre des 40 €, à très exactement 39,99 €. C'est le coloris noir et blanc qui fait l'objet de ce bon plan.

Pour en revenir à la Logitech G502 Hero, ce modèle ravira les gamers avec notamment un design robotique et un éclairage personnalisable. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible. Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances.

Les Logitech MX Master et MX Anywhere 2, d'autres modèles tout aussi adaptés au gaming qu'à un usage bureautique sont également en promotion sur Amazon pour une période limitée. Ci-dessous, les offres intéressantes que nous avons déniché :

