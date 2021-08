Excellent prix sur l’écran PC QHD LG UltraGear 27GN850-B, 144 Hz, FreeSync, 1ms

Pour une période indéterminée, Amazon propose une promotion très intéressante sur l'écran PC gaming LG UltraGear 27GN850-B de 27 pouces. Alors qu'on le trouve généralement à 429,99 €, il voit son prix chuter à 299,99 €.

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous équiper de cet écran LG UltraGear 27GN850-B. Ce moniteur d'une diagonale de 27 pouces de la marque coréenne est proposé par le géant du commerce en ligne à exactement 299,99 €. Plutôt pas mal, sachat que ce dernier est généralement vednu hors promo à 429,99 €. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés si la livraison standard à domicile est choisie et les membres du service Prime Amazon peuvent opter pour le paiement en plusieurs fois dans frais.

Concernant les caractéristiques de ce UltraGear 27GN850-B, le moniteur de 27 pouces du constructeur LG dispose d'un écran QHD ayant une résolution de 2560 x 1440 pixels et prenant en charge la norme HDR10. Cette technologie d'affichage qui permet de reproduire les couleurs avec une extrême fidélité et d'offrir aux joueurs une expérience d'immersion visuelle réaliste.

On retrouve aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms, une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1. Pour la connectique, deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque sont notamment de la partie.

