Les souris gaming Logitech sont à prix sacrifiés sur Amazon

Avis aux gamers PC : Amazon propose une avalanche de promotions sur les souris gaming Logitech. Pour une durée limitée, l'ensemble de la gamme G est en promotion. On peut par exemple s'équiper du modèle G402 Hyperion Fury à 23,99 € au lieu de 69,99 € en moyenne ou bien encore de la G502 Hero à 49,99 €.

Autre modèle également en promotion et qui a fait ses preuves depuis sa sortie, la G502 Hero proposée à 49,99 € au lieu de 89,99 € généralement.

Cette souris ravira les gamers avec notamment un design robotique et un éclairage personnalisable. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible. Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances.

Les Logitech MX Master et MX Anywhere 2, d'autres modèles tout aussi adaptés au gaming qu'à un usage bureautique sont également en promotion sur Amazon pour une période limitée. Ci-dessous, les offres intéressantes que nous avons déniché :

