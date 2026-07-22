Face à la flambée des prix, Apple miserait sur une formule mensuelle pour ses iPhone et ses Mac

Les tarifs des produits Apple grimpent depuis des mois sous l'effet de la crise mémoire. La marque préparerait une réponse inédite pour amortir le choc au moment de payer. Cette formule mensuelle écarterait pourtant les appareils les plus abordables du catalogue.

apple iphone 17 pro max test

Le prix des appareils électroniques s'envole depuis que l'intelligence artificielle accapare la production de mémoire vive. Les fabricants répercutent cette pénurie sur leurs tarifs, et la marque à la pomme n'échappe pas au mouvement. Apple a récemment relevé le prix de ses produits jusqu'à 700 euros, sous la pression de cette crise des composants. Ces hausses successives risquent de refroidir une partie de son public habituel. Un achat comptant devient plus difficile à assumer pour beaucoup de foyers, surtout sur les modèles haut de gamme.

La firme de Cupertino chercherait justement une parade pour rendre ses appareils moins intimidants à l'achat. Apple Music a lui aussi vu ses abonnements grimper, à une exception près, preuve que la marque multiplie les ajustements tarifaires. Elle préparerait un programme de location baptisé Apple Upgrade, réservé pour l'instant aux États-Unis. Le lancement interviendrait dès le 28 juillet, en magasin comme sur le site en ligne. Ce dispositif remplacerait l'actuel financement des iPhone et pourrait toucher une large partie du catalogue.

Apple Upgrade permettrait de louer un iPhone ou un Mac sur 24 à 36 mois

Apple Upgrade fonctionnerait comme un abonnement mensuel pour le matériel de la marque. Selon un rapport de Bloomberg, le géant de Cupertino s'associerait à la société financière Klarna pour porter le dispositif. Un iPhone ou une Apple Watch se loueraient sur 24 mois, un Mac ou un iPad sur 36 mois. En fin de contrat, l'utilisateur pourrait rendre l'appareil, le garder, ou passer à un modèle plus récent. Une vérification de crédit légère serait demandée au moment de souscrire. Le principal argument avancé resterait des mensualités plus basses que les offres de financement actuelles.

Le programme Apple Upgrade laisserait toutefois de côté les modèles les plus abordables. L'Apple Watch SE, l'iPad d'entrée de gamme, l'iPhone 16 et le MacBook Neo n'y donneraient pas droit. Les achats des entreprises et du secteur éducatif se retrouveraient également exclus. La formule n'inclurait pas non plus la garantie AppleCare, contrairement à l'ancien dispositif. Apple n'a pour l'heure rien officialisé, et ces modalités pourraient encore évoluer avant le lancement prévu.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : Microsoft ne renonce toujours pas à l’IA et a trouvé un nouvel endroit où fourrer Copilot

Vous pensez que Microsoft avait enfin compris que les utilisateurs ne voulaient pas de Copilot partout dans Windows 11 ? Raté : la dernière build Preview du système d’exploitation ajoute…

Ce défaut aveuglant des Tesla force enfin la marque à réagir sous la pression des autorités américaines

Certains conducteurs américains le répètent depuis des années sans être entendus. Les phares de milliers de Tesla dépassent la luminosité autorisée sur les routes. Le régulateur vient enfin de trancher…

Une planète trop petite ne pourrait jamais abriter la vie, les scientifiques savent enfin pourquoi

Les scientifiques rêvent de trouver la vie sur d’autres mondes depuis longtemps. Une nouvelle étude vient de fixer une limite de taille en dessous de laquelle tout espoir s’effondre. Une…

Le Motorola Edge 70 Max est officiel : un smartphone haut de gamme pour un prix accessible

Motorola lance l’Edge 70 Max en France, son nouveau smartphone premium. Entre design soigné, performances alléchantes et prix contenu, il a des arguments à faire valoir. Pas besoin de dépenser…

Soldes : la Nintendo Switch 2 chute à 399 € seulement durant cette vente flash, vite !

Les Soldes d’été devaient se terminer aujourd’hui mais elles ont été prolongées d’une semaine. Vous avez donc encore le temps de vous faire plaisir mais ne tardez pas non plus…

L’incroyable histoire de l’homme qui a réussi à s’offrir Google pour seulement 10 euros

Certains réalisent des prouesses scientifiques à 12 ans et voient le FBI débarquer chez eux, d’autres décrochent la Lune, littéralement, tandis que d’autres encore réussissent à berner la NASA pendant…

Test Bluetti Balco 260 : un système performant et évolutif pour réduire sa facture d’électricité !

Si vous avez franchi le cap du solaire en équipant votre domicile de panneaux ou si vous envisagez de prochainement le faire, la nouvelle batterie Balco 260 de Bluetti va vous…

Quelle est la meilleure eSIM pour voyager au Japon ?

Pour un voyage au Japon, disposer d’Internet dès la sortie de l’avion facilite beaucoup les premières heures du séjour. Une eSIM choisie et installée avant votre départ vous permettra d’utiliser…

Samsung Galaxy S26 Ultra : la mise à jour One UI 9 améliore l’écran de confidentialité

L’écran de confidentialité du Samsung Galaxy S26 Ultra gère désormais mieux le mode Picture in Picture (PiP) grâce à la mise à jour One UI 9. L’une des grandes nouveautés…

Vous n’oublierez plus les widgets de vos applis grâce à cette nouveauté du Play Store

Les widgets simplifient l’accès aux applications sans même les ouvrir. Trop souvent, ils restent oubliés au fond du menu de personnalisation. Google prépare une nouveauté du Play Store pour les…