Face à la flambée des prix, Apple miserait sur une formule mensuelle pour ses iPhone et ses Mac

Les tarifs des produits Apple grimpent depuis des mois sous l'effet de la crise mémoire. La marque préparerait une réponse inédite pour amortir le choc au moment de payer. Cette formule mensuelle écarterait pourtant les appareils les plus abordables du catalogue.

Le prix des appareils électroniques s'envole depuis que l'intelligence artificielle accapare la production de mémoire vive. Les fabricants répercutent cette pénurie sur leurs tarifs, et la marque à la pomme n'échappe pas au mouvement. Apple a récemment relevé le prix de ses produits jusqu'à 700 euros, sous la pression de cette crise des composants. Ces hausses successives risquent de refroidir une partie de son public habituel. Un achat comptant devient plus difficile à assumer pour beaucoup de foyers, surtout sur les modèles haut de gamme.

La firme de Cupertino chercherait justement une parade pour rendre ses appareils moins intimidants à l'achat. Apple Music a lui aussi vu ses abonnements grimper, à une exception près, preuve que la marque multiplie les ajustements tarifaires. Elle préparerait un programme de location baptisé Apple Upgrade, réservé pour l'instant aux États-Unis. Le lancement interviendrait dès le 28 juillet, en magasin comme sur le site en ligne. Ce dispositif remplacerait l'actuel financement des iPhone et pourrait toucher une large partie du catalogue.

Apple Upgrade permettrait de louer un iPhone ou un Mac sur 24 à 36 mois

Apple Upgrade fonctionnerait comme un abonnement mensuel pour le matériel de la marque. Selon un rapport de Bloomberg, le géant de Cupertino s'associerait à la société financière Klarna pour porter le dispositif. Un iPhone ou une Apple Watch se loueraient sur 24 mois, un Mac ou un iPad sur 36 mois. En fin de contrat, l'utilisateur pourrait rendre l'appareil, le garder, ou passer à un modèle plus récent. Une vérification de crédit légère serait demandée au moment de souscrire. Le principal argument avancé resterait des mensualités plus basses que les offres de financement actuelles.

Le programme Apple Upgrade laisserait toutefois de côté les modèles les plus abordables. L'Apple Watch SE, l'iPad d'entrée de gamme, l'iPhone 16 et le MacBook Neo n'y donneraient pas droit. Les achats des entreprises et du secteur éducatif se retrouveraient également exclus. La formule n'inclurait pas non plus la garantie AppleCare, contrairement à l'ancien dispositif. Apple n'a pour l'heure rien officialisé, et ces modalités pourraient encore évoluer avant le lancement prévu.