Inconscient après une violente chute à vélo, son Apple Watch lui sauve la vie

Apple partage une nouvelle histoire d'une personne évanouie et secourue grâce à sa montre connectée, qui s'est chargée de tout automatiquement. L'homme était sévèrement blessé.

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Crédits : Phonandroid

Quand une marque veut vanter les mérites de ses smartphones, elle met l'accent sur les performances, la finesse, l'écran lumineux… Mais pour une montre connectée, elle se focalise plutôt sur les fonctionnalités de santé, ce pour quoi la majorité des utilisateurs achète un tel appareil. Dans le cas d'Apple, cela va plus loin puisque des campagnes mettent en avant la capacité des Apple Watch à sauver des vies.

Lire aussi – Votre Apple Watch pourrait détecter vos problèmes de santé avant votre médecin grâce à cette IA

En octobre 2025, la firme de Cupertino diffusait lors d'un événement une vidéo montrant différents propriétaires d'une Apple Watch. Chacun racontait le moment où l'appareil a servi en situation d'urgence, après un accident ou un autre événement le mettant en danger. De temps en temps, l'entreprise diffuse de telles histoires sur sa chaîne YouTube. La plus récente est celle de Phil, qui peut sincèrement remercier sa montre vu ce qu'il a vécu.

Il s'évanouit après une chute vélo, son Apple Watch appelle les secours

Phil fait du vélo dans la montage, accompagné de ses deux enfants de 6 et 8 ans à l'époque. La piste comporte des bosses grâce auxquelles les deux bambins s'amusent à faire décoller leur vélo. Le père de famille les suit et fait de même. Sauf qu'au moment de franchir l'un des tremplins, il calcule mal son envolée et surtout l’atterrissage. Ce dernier est très violent. Phil est éjecté du vélo et perd connaissance suite au choc, qui lui brise une clavicule ainsi que 7 côtes.

L'Apple Watch, détectant une chute, attend quelques instants que Phil indique que tout va bien. La réponse n'arrive pas, alors la montre envoie une notification à son épouse tout en appelant le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Les secouristes reçoivent également la position du blessé, ce qui leur permet d'intervenir à temps et de le transporter à l'hôpital. Il y a passé une semaine avant de sortir.


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