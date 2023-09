Durant quelques jours seulement, les abonnés Amazon Prime peuvent souscrire à un pack promotionnel comprenant le Pass Ligue 1 et le Pass Warner. L'ensemble est proposé à moins de 18 euros par mois.

Depuis le début du mois d'août 2023, Prime Video retransmet une majeure partie des matchs de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 de football, par l'intermédiaire de son offre Pass Ligue 1 qui est désormais à 14,99 euros par mois (ou à 99 euros pour toute la saison).

Mais jusqu'au jeudi 7 septembre prochain, il est possible d'avoir un pack comprenant le Pass Ligue 1 et le Pass Warner pour 3 euros supplémentaires ; soit un prix mensuel de 17,99 euros au lieu de 24,98 euros.

Afin d'en profiter, il suffit de cliquer sur ce lien et de sélectionner l'offre correspondant à “Pass Ligue 1 + Pass Warner”.

Lancé en mars 2023 en France, le Pass Warner inclut 12 chaînes. Les voici : HBO, Warner TV, Adult Swim, Toonami, Cartoon Network, Cartoonito, Discovery Channel, ID, SCI Discovery Science, Eurosport, TCM Cinéma et CNN.

Avec cette offre promotionnelle, vous pourrez ainsi voir jusqu'à 28 matchs de Ligue 1 par mois via le Pass Ligue 1, et regarder des séries, du sport et des films grâce au Pass Warner à prix réduit. Pour information, il s'agit d'une offre sans engagement qui est résiliable à tout moment. Et pour rappel, l'accès à Prime Video nécessite un abonnement Amazon Prime.