Jackery sort deux nouvelles stations d’énergie, les Explorer 300 Plus et Explorer 1000 Plus. Avec leur format compact, ce sont des stations d’énergie nomades qui peuvent s’emporter facilement en voyage.

Quand vous êtes en voyage, en roadtrip en van ou en randonnée, il est souvent compliqué, voire impossible, d’avoir accès à une prise pour recharger vos smartphones, vos appareils photos, vos ordinateurs… Heureusement, il existe aujourd’hui une solution pour recharger tous vos appareils électriques simplement : les stations d'énergie portables.

Leader mondial des générateurs solaires, Jackery propose une gamme complète de stations électriques nomades. Forte d'une expertise de 11 ans et de 3 millions de batteries vendues partout dans le monde, la marque californienne sort cette année deux nouveaux modèles : la batterie portable Explorer 300 Plus, la plus compacte, et la Explorer 1000 Plus qui offre une plus grande autonomie. Ces batteries nomades sont parfaites pour être transportées dans un sac à dos ou un véhicule aménagé comme un camping-car ou une caravane. Grâce à leurs panneaux solaires, vous pouvez les recharger en toute autonomie sans avoir à vous brancher à une prise de courant. Cette solution respectueuse de l’environnement permet de recharger les appareils sans aucun souci, même en pleine nature.

Du 1er au 11 septembre, Jackery fait de belle promotions pour le lancement de ses nouvelles stations d’énergie nomades. Ne tardez pas pour en profiter !

Jackery Solar Generator

Jackery Explorer 300 Plus, petit mais puissant

Pour un poids total de seulement 5 kg, le Solar Generator 300 Plus est un produit particulièrement léger et compact. La batterie est ainsi 30% plus petite que ses principaux concurrents et le panneau solaire . La Jackery Explorer 300 Plus offre une capacité de 288 Wh et délivre une puissance de sortie jusqu’à 300 W.

Elle utilise la technologie LiFePO4 qui est 4 à 5 fois plus durable que les traditionnelles batteries lithium-ion. Jackery a également mis au point 52 mécanismes de protection de la batterie pour assurer un fonction sécurisé ainsi que pour optimiser sa durée de vie. Avec sa technologie de recharge rapide ChargeShield, elle se recharge complètement en moins de 2 heures sur prise secteur, même à haute température.

Normalement en vente à 349 euros, elle est disponible pour seulement 299 euros du 1er au 11 septembre.

Vous pouvez aussi bénéficier d’une offre sur le pack Solar Generator 300 Plus qui comprend la batterie Explorer 300 Plus ainsi qu’un panneau solaire 40 W. Il passe ainsi de 449 euros à 389 euros.

Une solution écologique et pratique

Gros point fort, son panneau solaire 40 W permet de recharger la batterie sans émettre aucune émission de gaz à effet de serre grâce à l’énergie illimitée et propre fournie par le soleil. Certifié IP68, le panneau est résistant à la poussière et à l’eau. Pour limiter son empreinte écologique, Jackery propose également des packagings 100% recyclable.

Enfin, cette station d’énergie est aussi intelligente grâce notamment à la possibilité de la connecter à un smartphone en Bluetooth ou en WiFi. Vous pourrez ainsi voir en temps réel toutes les informations comme le niveau de charge, le temps restant d’utilisation, la puissance d’utilisation ou de recharge… Vous pourrez également choisir des modes personnalisés pour optimiser l’autonomie ou pour actionner un mode silencieux.

Jackery Explorer 1000 Plus pour plus d'autonomie

Pour la rentrée, Jackery sort un deuxième modèle la station Explorer 1000 Plus. Son but : proposer la plus grande capacité possible dans le format le plus compact possible. Vous aurez ainsi une capacité de 1260 Wh que vous pouvez étendre jusqu’à 5000 Wh grâce à un système de Battery Packs. La puissance de sortie délivrée va jusque’à 2000 W. Pour sécuriser ce modèle, Jackery a implémenté 62 mécanismes de protection. Vous pourrez également profiter de la technologie de recharge rapide sur secteur ChargeShield ainsi que la technologie Advanced IBC pour de la recharge solaire ultra-rapide. Tout comme sur le modèle Explorer 300 Plus, cette station offre un fonctionnement silencieux et respectueux de l’environnement tout en offrant un contrôle sur smartphone.

Du 1er au 11 septembre, Jackery propose sur son site officiel deux offres pour le lancement de la station Explorer 1000 Plus. Si vous achetez la batterie Explorer 1000 Plus, disponible au prix de 1299 euros, vous recevrez en cadeau un panneau solaire 80W. Si vous achetez le kit Solar Generator 1000 Plus qui comprend la batterie et deux panneaux solaires 100 W, proposé à 1799 euros, vous recevrez gratuitement le générateur solaire Jackery Explorer 240.

