La SNCF profite de la rentrée 2023 pour proposer sa carte Avantage à moitié prix. Pendant quelques jours seulement, les personnes des catégories Jeune, Adulte et Senior peuvent obtenir cette carte à 24,50 euros au lieu de 49 euros.

L'agence de voyages en ligne SNCF Connect (anciennement OUI.sncf) fait sa rentrée et permet à ses nouveaux clients de bénéficier de sa carte Avantage à un prix très avantageux. En effet, jusqu'au mardi 5 septembre 2023, la carte Avantage SNCF est disponible au tarif de 24,50 euros au lieu de 49 euros. Pour information, l'offre promotionnelle est valable pour toute nouvelle souscription ou pour tout renouvellement à la carte Avantage pendant une durée d'un an et la date d’activation de la carte est possible jusqu’à 5 mois après la date d’achat de celle-ci.

Jeune, Adulte, Senior : comment se procurer la carte Avantage SNCF à -50% ?

Déclinée en trois catégories, la carte Avantage est destinée à trois tranches d'âge : Jeune (de 12 à 27 ans), Adulte (de 27 à 59 ans) et Senior (60 ans et plus). Ces trois types de carte donnent la possibilité d'avoir pas mal d'avantages. Les voici :

Carte Avantage Jeune : 30% de réduction sur vos voyages toute l'année en seconde et en première classes, 60% de remise sur les billets de trois enfants accompagnants et -15% sur les services SNCF

: 30% de réduction sur vos voyages toute l'année en seconde et en première classes, 60% de remise sur les billets de trois enfants accompagnants et -15% sur les services SNCF Carte Avantage Adulte : 30% de réduction toute l'année pour vous et un accompagnant, -60% sur les billets de trois enfants accompagnants et -15% sur les services SNCF

: 30% de réduction toute l'année pour vous et un accompagnant, -60% sur les billets de trois enfants accompagnants et -15% sur les services SNCF Carte Avantage Senior : 30% de remise sur vos voyages toute l'année en seconde et en première classes, 60% de réduction sur les billets de trois enfants accompagnants par trajet et -15% sur les services SNCF

Afin de se procurer une carte Avantage, il suffit de cliquer sur le lien du bouton ci-dessus, de choisir l'offre concernée (Jeune, Adulte ou Senior), de remplir diverses informations par le biais d'un formulaire et de créer un compte utilisateur. À l'issue de ces étapes, la carte Avantage sera à retrouver au format PDF en pièce jointe d’un e-mail envoyé post achat au titulaire de la carte.

Et pour rappel, l'offre promotionnelle de SNCF Connect pour la carte Avantage prend fin le mardi 5 septembre 2023.