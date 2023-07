Prime Day système d’alarme de maison : le kit d’alarme Ring Alarm est à prix sacrifié, vite !

À l’approche du Prime Day qui se déroule cette année du 11 eu 12 juillet, Amazon casse le prix sur de nombreux produits. Les systèmes d'alarme de maison Ring Alarm sont ainsi en promotion. Le kit composé de 5 pièces et d’une caméra de surveillances Ring Indoor Camera se retrouve ainsi à seulement 159,99€. Un excellent prix pour sécuriser votre maison !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cette offre réservée aux abonnés Prime tombe à pic. Les vacances d’été commencent dès ce soir pour de nombreuses personnes. Or, les logements inoccupés sont des cibles de choix pour les cambrioleurs. Installer un système d’alarme peut vous aider à protéger votre maison.

Amazon propose actuellement les différents kits de Ring Alarm Kit à partir de 159,99€ pour la version de 5 pièces. Pour en profiter, vous devez être abonné Prime. Si ça n’est pas encore le cas, pas de panique. Vous pouvez profiter dès à présent des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon.

Le kit Ring Alarm 2e génération actuellement en vente sur le site de e-commerce est composé de 5 pièces (la base, le pavé numérique, le capteur de contact, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée) et d’une caméra de surveillance. C’est donc une solution complète et facile à installer.

Le système d’alarme fonctionne sans fil. Grâce au Wi-Fi via et à l'application Ring, vous pouvez recevoir des notifications sur votre smartphone lorsque l’alarme est déclenchée. L’application vous permet également d’accéder aux réglages et de surveiller en temps réel votre maison ou appartement.

Compatible avec Alexa, vous pouvez utiliser la commande vocale pour activer ou désactiver votre système d’alarme.

À lire également : Tout ce qu’il faut savoir sur le Prime Day (date, offres et promos).