Galaxy Watch 5 (4G) : baisse de prix sur la montre Samsung, vite !

Profitez vite de ce bon plan Amazon pour vous offrir le modèle 4G de la Galaxy Watch 5 ! Pendant quelques heures seulement, la montre connectée Samsung peut être obtenue sous les 240 euros grâce à une double réduction.

Vous avez jusqu'à ce samedi 8 juillet 2023 inclus pour bénéficier d'une réduction de 60 euros sur l'achat de la version 4G de la Galaxy Watch 5. Proposée dans un coloris or/rose et son modèle 40 mm, la montre connectée de la marque Samsung est à 239,99 euros au lieu de 299,99 euros.

La remise de 60 euros s'effectue en deux fois : une remise immédiate de 20 euros de la part d'Amazon et une autre remise de 40 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, l'objet connecté est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire pour les membres Prime.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android Wear 3.5 avec une surcouche One UI Watch 4.5, la Watch 5 de la gamme Galaxy dispose d'un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, du processeur Exynos W920, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM et d'un espace de stockage de 16 Go. Pour la connectivité, on retrouve la 4G-LTE, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le Wi-Fi Dual Band et le NFC. Résistante à l'eau (IPX7) et aux rayures, la montre connectée est alimentée par une batterie de 284 mAh qui compatible avec la charge rapide à 15W.

Enfin, l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2 font partie des différentes fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 5.

