Soldes GoPro HERO11 Black : offre à saisir sur l’excellente caméra d’action

La GoPro HERO11 Black est à l'honneur chez deux revendeurs en France. Au cours des soldes d'été 2023, Amazon et Boulanger proposent l'excellente caméra d'action sous la barre des 400 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA GOPRO HERO11 BLACK (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA GOPRO HERO11 BLACK (BOULANGER)

La période des soldes d'été 2023 se poursuit avec cette offre en provenance d'Amazon et de Boulanger. Durant l'événement, les deux sites e-commerce se sont alignés pour permettre à leurs clients d'acquérir la GoPro HERO11 Black en promotion.

En effet, l'excellente caméra d'action est vendue au prix de 399 euros au lieu de 437 euros ; soit une remise immédiate de plus de 35 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile, pour toute commande passée sur Amazon ou chez Boulanger.

Sortie à la fin de l'année 2022, la GoPro HERO11 Black est dotée d'un capteur d’images extra-large qui vous permet de prendre des vidéos immersives en 5.3K 60 fps, 4K 120 fps ou 2.7K 240 fps. Résistante et étanche jusqu’à 10 mètres, la caméra d'action est capable de capturer des photos de 27 MP. Grâce à la stabilisation HyperSmooth 5.0, vos images sont fluides et stabilisées malgré votre vitesse et vos mouvements. Avec ses 2 écrans LCD, la GoPro HERO11 Black embarque plus de 40 fixations, des modules et divers accessoires.