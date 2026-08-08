Google TV Streamer reçoit une mise à jour majeure : cette nouveauté va tout changer

La télévision de Google s’enrichit. Le Google TV Streamer reçoit la toute dernière version du protocole de connectivité Thread, qui devrait être plus performant que jamais.

La télévision connectée sauce Google évolue. Pendant de longues années, la firme de Mountain View proposait le célèbre Chromecast, qui permet, toujours, d’accéder à de nombreux services de streaming. Mais, après 11 ans de bons et loyaux services, Google a décidé d’abandonner l’appareil, qui disparaît peu à peu. Et, si le géant du numérique a rassuré sa communauté, en prouvant que le Chromecast n’était pas encore mort, place désormais au Google TV Streamer.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la « nouvelle » télévision connectée de Google s’accompagne de nombreux avantages. Tout d’abord, plus besoin de fouiller des heures dans les paramètres du Google TV Streamer. En effet, vous pouvez parler directement à Gemini, l’IA maison de l’entreprise de Mountain View. Mieux encore : le Google TV Streamer a récemment reçu une mise à jour qui change tout pour la maison connectée.

Mais il ne faut pas oublier que le Google TV Streamer dépend largement de Thread. Ce protocole de connectivité permet, comme son nom l’indique, de relayer les signaux sans fil d’un appareil connecté à un autre. Et le géant du numérique a récemment équipé son TV Streamer de la version 1.4 de Thread. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mise à niveau semble être bienvenue.

Google TV Streamer : Thread 1.4 apporte son lot d’améliorations

Thread 1.4 s’accompagne de plusieurs améliorations notables. Tout d’abord, celui-ci a l’avantage de standardiser le partage des identifiants. En d’autres termes, l’intégration sécurisée d’applications tierces et d’appareils devrait être grandement facilitée par cette mise à jour.

Côté appairage, Thread 1.4 devrait éviter les déconnexions intempestives – et frustrantes – entre les appareils. Par ailleurs, le temps de latence entre les réponses devrait, lui aussi, être amélioré grâce à cette mise à jour.

Et, bonne nouvelle, de nombreux appareils Google auraient déjà reçu cette mise à jour. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le Nest Hub, le Nest Hub de 2e génération, le Nest Hub Max, ainsi que le Nest WiFi Pro. Ah et, pendant que nous y sommes : le prix du Google TV Streamer 4K vient de chuter de 40 %.