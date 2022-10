Prime Day : super deal à saisir sur l’écran gaming Huawei MateView GT 27″

Besoin d'un écran gaming tout en ayant un budget de 200 euros ? C'est possible grâce à ce très bon deal à saisir sur Amazon, dans le cadre de l'édition automnale du Prime Day 2022. En effet, le Huawei MateView GT de 27 pouces est à 199,99 euros.

C'est probablement l'un des meilleurs bons plans de cette deuxième édition du Prime Day 2022 ! Au rayon informatique, Amazon propose à ses membres Prime de se procurer un écran gaming de la marque Huawei en promotion.

En effet, le Huawei MateView GT de 27 pouces proposé dans son coloris noir est vendu à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison rapide à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Compatible HDR10, le moniteur MateView de Huawei embarque un écran de 27 pouces avec une résolution QHD (2560 x 1440 pixels), une dalle VA permettant des couleurs réalistes et des larges angles de vision (178/178 degrés) ; ainsi qu'un design incurvé 1500R. On retrouve aussi des fonctions gaming, le Dark Field Control pour l'optimisation de la luminosité lors des scènes sombres, un réticule de visée numérique ou bien encore le confort oculaire supérieur certifié TÜV Rheinland. Pour la connectique, un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un port USB-C (uniquement pour l'alimentation) sont de la partie.