Les FreeBuds Pro 5 : les écouteurs complètent parfaitement la HUAWEI WATCH GT Runner 2 pour courir

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 pour accompagner la GT Runner 2 : courir sans smartphone, musique et stats au poignet, réduction de bruit repensée. Ils sont à moins de 170 euros jusqu'au 6 avril.

Découvrir les Freebuds Pro 5 à 169,99€

Vous connaissez peut-être déjà la HUAWEI WATCH GT Runner 2, la nouvelle montre de running co-développée par HUAWEI avec Eliud Kipchoge, une légende du marathon. Quatre ans de R&D, un GPS ultra-précis, une détection du seuil lactique en temps réel : HUAWEI a clairement posé une montre sérieuse sur la table pour les coureurs qui veulent vraiment progresser. Mais une montre seule ne fait pas tout.

Pour compléter ce setup, HUAWEI a également lancé de nouveaux écouteurs Bluetooth : les FreeBuds Pro 5. Des écouteurs qui arrivent avec leurs propres ambitions :

Une réduction de bruit entièrement repensée

Des fonctions qui s'adaptent à votre environnement sans que vous ayez à intervenir

Une autonomie taillée pour tenir vos séances

Et pour le lancement, Huawei propose une remise de 30 euros jusqu'au 6 avril : les FreeBuds Pro 5 passent à 169,99 euros au lieu de 199,99 euros. Soit un prix inférieur à 170 euros pour des écouteurs haut de gamme qui promettent beaucoup.

La GT Runner 2 et les FreeBuds Pro 5 : un duo pensé pour courir

Quand vous partez courir, vous voulez courir les mains libres. La GT Runner 2 et les FreeBuds Pro 5 fonctionnent ensemble sans smartphone : la montre gère le GPS, les stats et la musique, les FreeBuds Pro 5 se connectent directement à elle via Bluetooth. Vous n’avez rien dans la main. Vous courrez les mains libres.

Sur le terrain, ça veut dire que vos alertes de rythme arrivent directement dans vos oreilles depuis la montre, que vous pouvez prendre un appel depuis votre poignet sans sortir le moindre appareil, et que votre playlist tourne pendant que la GT Runner 2 enregistre chaque kilomètre. Les deux appareils communiquent en permanence, sans que vous ayez à intervenir. Et votre smartphone peut rester dans votre poche.

Une réduction de bruit taillée pour la course

Reste une question pratique : comment gérer le bruit quand vous courez en ville, entre les voitures, les klaxons et le vent dans les oreilles ? Les FreeBuds Pro 5 sont dotés d’un système Dual-Engine inédit : deux transducteurs qui travaillent simultanément pour neutraliser le bruit ambiant, pendant qu'un système basé sur l'IA analyse votre environnement jusqu'à 400 000 fois par seconde et ajuste les paramètres en continu.

Huawei annonce une efficacité améliorée de 220 % par rapport à la génération précédente. Sur un trottoir animé ou face au vent sur un chemin de trail, c'est le genre de différence qui se ressent vraiment à l'oreille. La certification IP57 règle la question de la pluie et de la sueur : une immersion jusqu'à un mètre pendant 30 minutes, vos écouteurs ne bronchent pas.

Des fonctionnalités qui collent à votre entraînement

La réduction de bruit, c'est une chose. Mais les FreeBuds Pro 5 embarquent aussi des fonctions qui changent vraiment la façon dont vous portez des écouteurs en courant. Dès que vous prenez la parole, les écouteurs le détectent et baissent automatiquement le volume : vous entendez votre coach sur le bord de la piste, un véhicule qui approche, une annonce dans un stade. Vous vous taisez, la musique reprend. Sans toucher à rien. Le volume adaptatif fonctionne dans le même esprit : il monte en plein effort en extérieur, il redescend quand vous rentrez dans une salle.

Pour l'autonomie, comptez 9 heures par charge et 38 heures avec l'étui, de quoi tenir une semaine de séances sans recharger. Quatre effets sonores HUAWEI SOUND pour adapter le rendu à votre playlist d'entraînement, et quatre coloris au choix : Sable, Gris, Blanc et Bleu.

À 169,99 euros jusqu'au 6 avril, les FreeBuds Pro 5 sont disponibles sur le store HUAWEI

Découvrir les FreeBuds Pro 5 à 169,99€ euros

À 169,99 euros jusqu'au 6 avril, les FreeBuds Pro 5 arrivent avec une réduction de bruit sérieusement revue, une autonomie qui tient la distance et la capacité de fonctionner directement avec la GT Runner 2. Pour les coureurs qui ont déjà la montre, c'est le complément audio qui manquait. Pour ceux qui hésitent encore, l'offre de lancement ne va pas durer.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.