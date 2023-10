Le prix du casque sans fil Sennheiser HD 450SE s’effondre pour le Prime Day !

Le Prime Day d’automne est lancé. Durant ces 2 jours, Amazon affiche des prix cassés sur de nombreux produits. Le casque sans fil à réduction active de bruit Sennheiser HD 450SE est ainsi proposé à seulement 79,99€ alors qu’il est toujours en vente à 199 € sur le site de la marque.

Le Prime Day d’automne se passe cette année les 10 au 11 octobre. Durant cette courte période réservée aux membres Prime, Amazon fait de belles promotions. C’est le cas du casque sans fil HD 450SE de Sennheiser qui voit son prix chuter à 79,99€ au lieu de 199 €. Vendu et expédié directement par Amazon, vous bénéficiez en plus de la livraison gratuite à domicile en un jour.

Le Sennheiser HD 450SE est un casque sans fil de type circum auriculaire à réduction Active de Bruit. Vous pourrez donc écouter vos musiques et podcasts sans être dérangé par le bruit environnant. Il profite de basses dynamiques et profondes. Compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant, vous pouvez le contrôler à la voix en exerçant une simple pression sur le bouton dédié.

Le Sennheiser HD 450SE est parfaitement adapté pour les voyages. En plus d’être compact et pliant, il affiche une excellente autonomie de 30 heures en écoutant une musique via Bluetooth avec la fonction ANC activée. Il bénéficie également de la recharge rapide par USB-C. L'appareil embarque la technologie Bluetooth 5.0 et prend en charge des codecs de haute qualité AAC et AptX Low Latency permettant d'offrir un son parfaitement synchronisé avec l’image.

Cet excellent casque sans fil est actuellement proposé à seulement 79,99€ sur Amazon pour les membres Prime. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon et profiter dès à présent de belles promotions.

