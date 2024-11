Précommande PS5 Pro : la console arrive le 7 novembre, à temps pour préparer Noël

La PS5 Pro démarque le 7 novembre, soit quasiment 4 ans jour pour jour après la version d'origine. La console est disponible à la précommande chez plusieurs partenaires de Sony.

L'annonce d'une PS5 Pro en septembre dernier ne vous a sans doute pas échappé. Comme à son habitude quelques années après les premières versions, Sony propose ici une nouvelle déclinaison de sa PS5. Une version “Pro” donc qui ne l'est pas que de nom.

La PS5 Pro est proposée à un prix bien plus élevé que le modèle d'origine. Sony justifie cet écart par sa puissante considérablement plus élevée, mais aussi par l'arrivée de technologies qui lui sont exclusives et qui promettent de changer radicalement la qualité du rendu dans les jeux.

Où acheter la PS5 Pro et à quel prix ?

La PS5 Pro est disponible au prix de 799 €. À l'instar de la version Slim, elle est désormais modulable. En d'autres termes, la version standard est désormais vendue sans lecteur de disque physique, avec la possibilité de l'ajouter séparément si vous le souhaitez.

Dans ce cas, il faut ajouter 130 € supplémentaire. Mais rien ne vous oblige à l'acheter systématiquement, d'autant plus que la capacité de stockage de la console passe du simple au double, soit 2 To au lieu de 875 Go pour la PS5. Il y a donc plus de marge pour installer des jeux dématérialisés sur la PS5 Pro.

La console est en précommande chez Amazon, Boulanger, Fnac / Darty et chez plusieurs autres partenaires agréés de Sony.

PS5 Pro : quelles sont les nouveautés ?

Lors de sa présentation le 26 septembre 2024, Sony s'était montré assez concis sur la fiche technique de la PS5 Pro. Nous découvrions alors son design qui reste dans la droite ligne du modèle classique. On note juste trois bandes latérales ici, plutôt qu'une ainsi que l'absence du lecteur physique par défaut.

Cela permet à la console de rester compact et relativement légère puisqu'elle ne pèserait que 3,1 kg sur la balance pour des mensurations de 388 mm x 89 mm x 216 mm.

Mais c'est à l'intérieur que s'opèrent les vrais changements. On en sait désormais plus sur les caractéristiques de la PS5 Pro. On parlait déjà plus haut de la capacité de stockage du SSD NVMe intégré : elle passe d'un peu plus de 800 Go à 2 To.

Sony propose aussi un nouveau GPU qui est 67% plus puissant que celui de la PS5 standard. La puissance brute est en effet de 16,7 TFLOPS, ce qui en fait la console la plus puissante du moment. La mémoire RAM quant à elle adopte une approche différenciée plutôt qu'unifiée, soit 16 Go en GDDR6 entièrement dédiés au GPU et 2 Go DDR5 pour le système.

L'autre nouveauté notable de la PS5 Pro, c'est la technologie PlayStation Spectral Resolution (PSSR) qui lui est exclusive. Pour faire simple, il s'agit de l'équivalent du DLSS de chez NVIDIA qui permettra d'upscaler les jeux dans des résolutions élevées sans perte de qualité, ni de performances. De quoi avoir une fluidité encore plus élevée avec le ray tracing.

Notez pour finir que contrairement à la puce graphique, Sony a décidé de gardé le même CPU qui reste encore totalement en phase avec les exigences de la console. On reste donc sur un processeur Ryzen (Zen 2) avec 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence qui monte jusqu'à 3,85 GHz.

Pour une telle configuration, la PS5 Pro n'a vraiment rien à envier aux PC gamers en termes de puissance et elle bénéfice de surcroit de plusieurs exclusivités qu'on n’en retrouve nulle part ailleurs.