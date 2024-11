PS5 Pro : on connait enfin la fiche technique de la console, et il y a une surprise

À quelques jours de son lancement officiel, la PlayStation 5 Pro fait l'objet d’une nouvelle fuite qui devrait être la dernière. Sa fiche technique complète a enfin été dévoilée.

Selon plusieurs sources, notamment une vidéo de démontage provenant d'un réparateur portugais et des documents techniques divulgués, la nouvelle console premium de Sony s'annonce comme une véritable bête de course. Et c’est ce que vient de confirmer une image de la fiche technique qui accompagne les exemplaires de la console.

Commercialisée à 799 euros, la PS5 Pro sortira le 7 novembre. En l'absence d'une réponse de Microsoft avec sa gamme Xbox, Sony semble consolider sa position dominante sur le segment des consoles haut de gamme. Les dimensions (388 x 89 x 216 mm) et le poids (3,1 kg) restent maîtrisés malgré la puissance embarquée.

Quelles caractéristiques techniques pour la PS5 ?

La principale innovation réside dans son architecture mémoire. Pour la première fois dans la gamme PlayStation, Sony opte pour une approche différenciée : 16 Go de mémoire GDDR6 dédiée au GPU, complétée par 2 Go de RAM DDR5 réservée au système. Cette configuration marque une rupture avec l'approche unifiée des modèles précédents.

Le GPU se distingue par une puissance brute de 16,7 téraflops, soit une augmentation de 67 % du nombre d'unités de calcul par rapport à la PS5 standard. Cette amélioration permettrait des performances de rendu supérieures de 45 %, promettant une expérience de jeu considérablement plus fluide.

Sous le capot, on retrouve toujours l'architecture CPU Zen 2 d'AMD, un choix délibéré pour maintenir une compatibilité totale avec la PS5 d'origine. La console embarque également un SSD de 2 To et une alimentation qui peut atteindre 390 W.

Sony mise particulièrement sur le ray tracing, avec des performances doublées, voire triplées dans certains cas. Il reste à voir si cela se vérifiera en jeu. L'introduction du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une technologie d'upscaling par intelligence artificielle, promet aussi des images plus impressionnantes et des performances plus élevées sur certains jeux.

Voici un récapitulatif de la fiche technique qui a fuité sur X :