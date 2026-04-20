Pragmata : la version PS5 Pro offre le meilleur compromis entre performances et graphismes sur console

Pragmata est sorti il y a quelques jours, il est donc temps de faire le bilan des performances du jeu sur console. Sans grande surprise, la PS5 Pro s'en sort extrêmement bien, atteignant (et maintenant) sans problème les 60 FPS sans trop sacrifier les graphismes.

Pragmata

Ça y est, l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années est enfin sorti. Pragmata ne génère certes pas le même niveau de hype que GTA 6, mais il n'empêche  que le titre a beaucoup fait parler de lui jusqu'à son lancement, en partie à cause de ses multiples reports, mais surtout de son gameplay intrigant. C'est d'ailleurs ce dernier qui ressort le plus, en des termes élogieux, dans les tests — le nôtre y compris.

Capcom ne s'est pas contenté de faire un bon jeu : le studio a fait un bon jeu très stable et très beau. Le RE Engine n'a désormais plus rien à prouver, et chaque nouveau jeu reposant sur le moteur est une véritable claque technique, comme l'a récemment montré Resident Evil Requiem. Sur PC, le constat est unanime : il n'y a que très peu de soucis techniques à souligner. Reste à savoir pour les consoles. De ce côté-là, c'est bien évidemment la PS5 Pro qui s'en sort le mieux.

Sur le même sujet — Nvidia déploie le pilote GeForce Game Ready 596.21, vous en avez besoin pour jouer à Pragmata

Pragmata est un petit bijou technique sur PS5 Pro

C'est en effet la conclusion des experts de Digital Foundry, qui ont testé le jeu sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X/S. Sans surprise, c'est donc la console la plus puissante sur le marché actuellement qui offre la meilleure expérience. Pour maintenir ses 60 FPS stables, celle-ci calcule ainsi l'image en 864p natif, avant d'appliquer l'upscale 4K grâce au PSSR. C'est bien sûr lui la star ici, puisqu'il permet d'obtenir des visuels très nets et précis pour un minimum d'artefacts à l'écran.

Les joueurs peuvent également pour un mode 120 Hz, qui fera toutefois chuter la résolution finale à 1440p. Digital Foundry précise que le jeu tourne alors en moyenne entre 80 et 100 FPS. Si vous n'avez pas de TV ou de moniteur 4K mais que celui-ci supporte plus de 60 FPS, il s'agit certainement de la meilleure option pour vous. En outre, la PS5 s'en sort moins bien, avec des artefacts beaucoup plus visibles pour une résolution finale de 1080p. Gageons que cela ne gâchera pas votre expérience pour autant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Blue Origin fait (presque) aussi bien que SpaceX, mais son passager a fini au mauvais endroit

Blue Origin vient de réussir quelque chose que peu de fusées ont accompli. Le lanceur New Glenn a confirmé son statut de fusée réutilisable en se posant pour la deuxième…

Windows 11 se transforme en console Xbox grâce à ce mode caché, votre PC ne sera plus jamais le même

Les testeurs du programme Windows 11 Insider ont droit à plusieurs nouveautés disponibles dans le canal Canary. Microsoft a en effet déployé les versions 29570.1000 et 28020.1863, qui permettent entre…

Deepfakes : Zoom passe à l’offensive avec une technologie radicale

Zoom renforce sa sécurité. La célèbre plateforme de visioconférence s’est en effet associée à World, une entreprise d’identité numérique fondée par Sam Altman (OpenAI). Cette initiative vise à lutter contre…

Comment ce petit gadget bon marché a compromis un navire de guerre à plusieurs millions de dollars

Une simple carte postale aura suffi à mettre en danger un navire de guerre à plusieurs centaines de millions de dollars. La position de la frégate néerlandaise de défense aérienne…

Un VPN qui ne ralentit pas votre connexion ? Voici comment Proton VPN y parvient

Dans l’univers concurrentiel des VPN, la vitesse est un critère décisif. Elle repose en partie sur un paramètre souvent sous-estimé : le nombre et la répartition géographique des serveurs. Proton…

Le GPS bientôt dépassé ? Ce cristal ultra-puissant pourrait tout changer

En Chine, des scientifiques ont mis au point un cristal aux capacités hors norme. Ce dernier, qui a battu le record mondial de conversion de lumière ultraviolette, pourrait sonner le…

Windows 11 ouvre Microsoft Edge dès le démarrage du PC : un changement qui ne passe pas

Une récente mise à jour de Windows 11 devrait faire fulminer les ennemis d’Edge. En effet, à cette occasion, Microsoft vous impose de passer par son navigateur dès l’allumage de…

PS6 : prix, nouveautés, fenêtre de sortie, performances, jeux, toutes les infos sur la PlayStation 6 de Sony

La génération de la PS5 aura été bien étrange, entre hausses de prix continues, manque de jeux first party vraiment marquants et retrait du lecteur de disque intégré à la…

YouTube suspend ses publicités ponctuellement, One UI 8.5 arrive sur de nouveaux Galaxy, c’est le récap’ de la semaine

YouTube retire ses publicités dans certains cas, Samsung déploie sa nouvelle interface, Xiaomi prépare un smartphone hors normes, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, YouTube décide de couper…

Test Xiaomi Poco F8 Ultra : plein les mirettes et plein les esgourdes

Fin 2025, Xiaomi lançait deux nouveaux Poco très ambitieux : le F8 Pro et le F8 Ultra. Si le premier jouait la carte du rapport performances / prix à l’image…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.