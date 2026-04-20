Pragmata : la version PS5 Pro offre le meilleur compromis entre performances et graphismes sur console

Pragmata est sorti il y a quelques jours, il est donc temps de faire le bilan des performances du jeu sur console. Sans grande surprise, la PS5 Pro s'en sort extrêmement bien, atteignant (et maintenant) sans problème les 60 FPS sans trop sacrifier les graphismes.

Ça y est, l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années est enfin sorti. Pragmata ne génère certes pas le même niveau de hype que GTA 6, mais il n'empêche que le titre a beaucoup fait parler de lui jusqu'à son lancement, en partie à cause de ses multiples reports, mais surtout de son gameplay intrigant. C'est d'ailleurs ce dernier qui ressort le plus, en des termes élogieux, dans les tests — le nôtre y compris.

Capcom ne s'est pas contenté de faire un bon jeu : le studio a fait un bon jeu très stable et très beau. Le RE Engine n'a désormais plus rien à prouver, et chaque nouveau jeu reposant sur le moteur est une véritable claque technique, comme l'a récemment montré Resident Evil Requiem. Sur PC, le constat est unanime : il n'y a que très peu de soucis techniques à souligner. Reste à savoir pour les consoles. De ce côté-là, c'est bien évidemment la PS5 Pro qui s'en sort le mieux.

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Pragmata est un petit bijou technique sur PS5 Pro

C'est en effet la conclusion des experts de Digital Foundry, qui ont testé le jeu sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X/S. Sans surprise, c'est donc la console la plus puissante sur le marché actuellement qui offre la meilleure expérience. Pour maintenir ses 60 FPS stables, celle-ci calcule ainsi l'image en 864p natif, avant d'appliquer l'upscale 4K grâce au PSSR. C'est bien sûr lui la star ici, puisqu'il permet d'obtenir des visuels très nets et précis pour un minimum d'artefacts à l'écran.

Les joueurs peuvent également pour un mode 120 Hz, qui fera toutefois chuter la résolution finale à 1440p. Digital Foundry précise que le jeu tourne alors en moyenne entre 80 et 100 FPS. Si vous n'avez pas de TV ou de moniteur 4K mais que celui-ci supporte plus de 60 FPS, il s'agit certainement de la meilleure option pour vous. En outre, la PS5 s'en sort moins bien, avec des artefacts beaucoup plus visibles pour une résolution finale de 1080p. Gageons que cela ne gâchera pas votre expérience pour autant.