iPhone 19 : les modèles du 20e anniversaire qui pourraient faire grimacer votre portefeuille

En 2027, l’iPhone soufflera ses 20 bougies. Mais gare au coup de massue financier : Apple préparerait deux éditions spéciales pour célébrer l’événement. Entre innovations technologiques et coûts de production en hausse, les fans devraient peut-être commencer à économiser dès maintenant.

Alors que l’iPhone s’apprête à fêter ses 20 ans en 2027, Apple plancherait sur deux modèles commémoratifs. D’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg), ces appareils combineraient innovations majeures et défis techniques inédits. Entre un iPhone pliable et une version Pro redessinée, les ambitions sont là. Mais la complexité de production et les tensions géopolitiques pourraient alourdir la facture.

Selon les rumeurs, le premier modèle serait un iPhone pliable, attendu depuis des années par les fans. Le second, un iPhone Pro intégrant davantage de verre, s’inspirerait des concepts imaginés par Jony Ive. L’ex-designer star d’Apple rêvait d’un smartphone semblable à « une feuille de verre unique », une idée partiellement concrétisée avec l’iPhone X. Après des années d’appareils plus épais, la marque reviendrait à des designs minimalistes, initiés par l’iPhone 17 Air prévu fin 2025.

Innovations radicales et défis logistiques en prévision

Problème : ces projets coïncident avec une réorganisation chaotique de la production. Pour réduire sa dépendance à la Chine, Apple accélère son déploiement en Inde. Objectif : inonder le marché américain d’iPhone « made in India » d’ici 2027. Mais produire en Inde coûte 5 à 10 % plus cher qu’en Chine. Un surcoût qui s’ajoute aux tarifs douaniers américains sur les imports chinois, actuellement à 145 %. Même si Donald Trump évoque une baisse de ces taxes, elles resteraient élevées.

Résultat, les modèles anniversaires pourraient voir leur prix s’envoler. Le smartphone pliable était déjà estimé à plus de 2 000 dollars avant l’impact des tarifs douaniers. Les nouvelles contraintes logistiques et les matériaux premium utilisés risquent d’aggraver la tendance. Pendant ce temps, Apple tente de jongler entre diversification géographique, coûts maîtrisés et respect de sa feuille de route design. Un équilibre délicat, où chaque choix technique se répercute sur le prix final.

La firme de Cupertino mise sur l’Inde pour produire 40 millions d’iPhone par an, destinés notamment aux États-Unis. Mais cette stratégie ne suffira peut-être pas à éviter une augmentation des prix pour les consommateurs.