Pour le Black Friday, Huawei casse les prix de ses produits phares

Comme chaque année, le Black Friday vous permet réaliser vos achats à prix réduit. Durant cette courte période, Huawei propose ses produits à un tarif plus attractif. La marque affiche entre autres de belles promotions sur ses PC portables, écouteurs et montres connectées. Découvrez notre sélection des meilleures offres.

Black Friday Huawei : notre sélection des meilleures promotions

Le Black Friday se passe cette année le 24 novembre, mais les promotions ne se limitent pas à 24h. Une semaine avant, la Black Friday Week permet déjà de faire de bonnes affaires sur les produits high-tech. Le Black Friday se poursuit ensuite avec le Cyber Monday qui survient le lundi suivant. Durant cette période, les enseignes cassent le prix alors profitez-en avant les ruptures de stock.

Du 13 au 30 novembre, Huawei organise les Black Days en proposant jusqu’à 25% de remise sur une sélection d’articles. Vous pouvez ainsi acheter le MateBook D16 à 649,99€ au lieu de 999,99€. Cette réduction de 350,00 € est la bienvenue juste avant les fêtes de fin d’année. Le MateBook D16 est un PC portable performant doté d’un processeur Intel Core i5-12450H de 12e génération. Il bénéficie d’un espace de stockage de 512 Go SSD NVMe PCIe et de 16 Go de RAM. Son grand écran de 16 pouces profite d’une résolution de 1920 × 1200 pixels et d’une luminosité maximale de 300 nits.

Tout comme le MateBook D16, la montre connectée Huawei Watch GT 3 est en promotion pour le Black Friday. Depuis la sortie il y a quelques semaines de la Watch GT 4, on trouve le précédent modèle à prix réduit chez plusieurs revendeurs. Durant le Black Friday, Huawei affiche la version Classis de 46mm à un prix encore moins cher, à savoir 169,99€ au lieu de 249,99€. C’est un excellent prix pour cette montre connectée particulièrement adaptée à la pratique d’activités sportives. Elle profite du système d’exploitation HarmonyOS qui est une alternative aux watchOS d'Apple et WearOS de Google. Elle dispose également d’un bel écran Amoled tactile de 1,43 pouce dont la luminosité s’adapte automatiquement de manière à ce que les informations affichées soient toujours visibles, même en plein soleil. Au niveau des fonctionnalités, on retrouve les habituels suivis de santé et de sport avec, entre autres, une surveillance précise de la fréquence cardiaque et plus de 100 modes d’entrainement. Enfin, la batterie vous offre une belle autonomie allant jusqu’à 14 jours d’utilisation.

