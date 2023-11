BlackFriday Kindle : les liseuses d’Amazon sont à prix réduit, vite !

Ça y est, le Black Friday est là ! Durant cette courte période, Amazon brade les prix sur ses liseuses. Vous retrouvez ainsi toutes les Kindle à un prix ultra canon chez le géant du e-commerce. À l’approche des fêtes de fin d’année, ces promotions sont les bienvenue pour se faire plaisir sans se ruiner.

Cliquez ici pour voir toutes les offres sur les Kindle Amazon

Le Black Friday est en cours sur Amazon et se prolonge jusqu’au lundi suivant avec le Cyber Monday. Durant cette courte période, les sites de e-commercent affichent de belles promotions sur les produits high-tech. Toute la famille des liseuses Kindle se retrouve ainsi à prix ultra canon. Si vous cherchez une liseuse à offrir pour Noël ou tout simplement pour vous faire plaisir, c’est le bon moment pour en acheter une à prix réduit.

Ces dernières années, les liseuses électroniques ont réussi s’imposer dans les habitudes de lecture des Français. À la fois légères et compactes, elles sont plus pratiques que les livres en physiques. Elles peuvent facilement se transporter en voyage, et, grâce à leur espace de stockage, vous pouvez emmener avec vous plusieurs romans sans surcharger votre sac. Amazon propose un large choix de Kindle dotés à d’écrans haute résolution sans reflets pour un confort de lecture optimal. Pour chaque modèle,

Le Kindle (modèle 2022) est par exemple doté d’un écran de 6 pouces 300 ppp. Ultra compact, il ne pèse que 158 g. Vous pouvez donc l’emporter partout avec vous. Le Kindle existe en 2 versions, avec ou sans publicité. La version la moins chère est celle avec les publicités. Elle est ainsi affichée à 89,99€ au lieu de 99,99€.

Le Kindle Paperwhite a spécialement été conçu pour les personnes qui veulent garder la bonne sensation du papier. Il est légèrement plus grand puisqu’il est équipé d’un écran de 6,8 pouces et plus lumineux (4 leds pour le Kindle Standard contre 17 Kindle Paperwhite). Vous avez la possibilité de régler la température de votre éclairage en choisissant une lumière plus ou moins chaud. De plus, il est résistant à l'eau (IPX8). Le Kindle Paperwhite est également disponible en deux versions avec ou sans publicités. La version la moins chère avec les publicités est affichée à 124,99€ au lieu de 159,99€ sur Amazon.

Les Kindle Oasis et Scribe sont les modèles premium des liseuses Amazon et ils n’ont pas de publicités. L’éclairage et l’orientation des pages s’ajustent automatiquement. Le Kindle Scribe dispose en plus de la fonctionnalité d’écriture. Vous pouvez donc dessiner et prendre des notes sur le grand écran de 10,2 pouces grâce au stylet fourni.

Toutes les liseuses Kindle sont actuellement en promotion sur Amazon. Si vous n’avez pas encore de liseuse, c’est le bon moment pour en profiter. À l’approche de Noël, c’est aussi un cadeau parfait pour les passionnés de lecture

À lire également : Découvrez les meilleures offres du Black Friday Amazon ici.