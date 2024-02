Samsung casse les prix pour la Saint Valentin : voici les meilleures offres

La Saint Valentin approche à grand pas. Avez-vous déjà trouvé le cadeau idéal pour l’être aimé ? Pour cette belle occasion, Samsung propose de nombreuses offres sur son site internet. Smartphones, tablettes et autres produits high tech sont à prix cassé. C’est une excellente occasion de s’équiper en se faisant plaisir à moindre coût.

Trouver un cadeau qui fasse réellement plaisir pour fêter la Saint Valentin n'est pas chose facile. Des fleurs ? Des chocolats ? Des bijoux ? Et pourquoi pas plutôt des produits high tech ? Du 7 au 14 février, Samsung baisse ses prix sur de nombreux produits récents sur son site internet officiel. Smartphones dernière génération, tablettes, montres connectées, écouteurs, téléviseurs et même électroménagers, vous en avez pour tous les goûts et pour satisfaire toutes les envies.

Galaxy S24 Ultra et S24+ : 150€ de bonus reprise

Comme son nom l’indique, le bonus de reprise s’ajoute à la valeur de rachat de votre ancien appareil. Même si vous avez un très vieux téléphone en mauvais état, vous êtes certain d’obtenir au moins 150 euros offerts. En revanche, si vous avez un S23 Ultra 512 Go en excellent état, vous pourrez obtenir jusqu’à 460 euros de remise + 150 euros de bonus. Dans ce cas, vous pourrez donc vous offrir le tout nouveau S24 Ultra à partir de 859 euros. Ce bonus de 150 euros s’applique également sur le S24+ et vous aurez un bonus de 100 euros sur le S24.

Pour rappel, la série des Galaxy S24 est sortie le 24 janvier dernier. Ils bénéficient donc des dernières nouveautés technologiques. Les Galaxy S24 et S24+ sont équipés de la puce Exynos 2400 gravé en 3 nm. Le Galaxy S24 Ultra tourne avec la puce Snapdragon 8 Gen 3. Les trois versions proposent les meilleurs écrans du marché avec du Dynamic AMOLED 2X, 1 à 120 Hz de rafraîchissement et une luminosité impressionnante de 2600 nits.

Pour la partie photo, si les S24 et S24+ conservent les mêmes capteurs que les S23 et S23+ ( grand angle 50.0 MP + ultra grand angle 12.0 MP + téléobjectif 3X 10.0 MP). Le S24 Ultra propose 4 capteurs : grand angle 200.0 MP + ultra grand angle 12.0 MP + téléobjectif 3X 10.0 MP + téléobjectif 5X 50.0 MP.

Pour tout savoir sur ces trois modèles, n'hésitez pas à consulter notre prise en main des Galaxy S24 Series.

Galaxy Tab S9 Ultra 5G : 200€ de remise + les Galaxy Buds2 Pro offerts pour l’achat d'une tablette

Si vous préférez offrir une tablette, vous trouverez des offres intéressantes sur l’ensemble de la gamme Tab S9 avec des écouteurs Galaxy Buds2 offerts avec les S9 et 29+ et des Buds2 Pro avec le S9 Ultra. Mais ce n’est pas tout puisque vous obtenez en plus 200 euros de remise sur tous les modèles 5G !

Sortie en août 2023, la série des tablettes Galaxy Tab S9 propose 3 versions, S9, S9+ et S9 Ultra, dans une gamme de prix entre 899 euros et 1899 euros. Tous les modèles sont équipés du puissant processeur Snapdragon 8 Gen2 et d’un écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le S9 propose une dalle de 11 pouces, le S9+ 12,4 pouces et le S9 Ultra de 14,6 pouces.

Côté photo, la Tab S9 propose un capteur photo arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Pour le S9+, à l’arrière on trouve un capteur principal de 13 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, le capteur reste à 12 MP.Enfin, le S9 Ultra dispose de deux capteurs de 13 et 8 MP à l’arrière et d’un double capteur de 12 MP à l’avant.

Galaxy Watch 6 : 100€ de remise + jusqu’à 70 euros de bonus reprise

Pour terminer cette sélection, voici la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 qui bénéficie de 2 offres promotionnelles. La version 40mm est disponible pour seulement 219 euros grâce à une remise de 100 euros. Mais vous pouvez l’obtenir pour moins cher encore grâce au bonus reprise qui peut aller jusqu’à 70 euros. À ce prix là, ce serait dommage de passer à côté.

Cette smartwatch saura vous séduire avec son boitier en aluminium et son écran Super AMOLED protégé par un verre saphir. Étanche 5 mètres et certifiées IP68, c’est une montre parfaite pour les sportifs et les aventuriers. En plus, elle offre une autonomie allant jusqu’à 40 heures ! Niveau capteurs, on retrouve : fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, composition et température corporelle, GPS, boussole, gyroscope et baromètre.