Pour la rentrée, le forfait mobile Sosh 40Go est à 11,99 € par mois, même après 1 an

Pour la rentrée, Sosh signe le retour de son forfait 40 Go à 11,99 € par mois, sans engagement, même après la première année. Une offre lancée la première fois en juin dernier qui est disponible jusqu’au 14 septembre 2020.

Alors que le forfait Sosh 80 Go à 15,99 € est encore d’actualité, l’opérateur low-cost d’Orange signe le retour de son forfait 40 Go à 11,99 € que l’on a déjà vu en juin dernier. Sans engagement et avec un tarif qui n’augmente pas même après un an, il est possible d’y souscrire jusqu’au 14 septembre 2020 à 9 heures. Parmi les services inclus dans le forfait, on retrouve :

Les appels illimités en France depuis la France métropolitaine

Les SMS et MMS illimités en France depuis la France métropolitaine

40 Go d’internet mobile en France depuis la France métropolitaine

Les appels, SMS et MMS illimités et 8 Go d’internet mobile quand vous voyagez en Europe / DOM*

A noter que la carte SIM est facturée 10 € lors de la commande et que cette dernière est compatible tous mobiles. Aussi, les personnes souhaitant conserver leur numéro de mobile actuel peuvent le faire en demandant leur RIO en composant le 3179, ce sans frais supplémentaires.

Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y a le forfait RED by SFR 80 Go à 14 €, ou bien le forfait B&You 100 Go à 13,99 €, des offres qui elles aussi ont un tarif qui n’augmente pas après la première année.

* Quels sont les pays inclus dans les zones Europe et DOM ?

Les Açores, les îles Aland, Allemagne, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, les îles Canaries, Chypre, l’île Corfou, Crète, les Cyclades, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, les îles Féroé, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, l’île de Man, Martinique, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, La Réunion, l’île de Rhodes, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Marin, l’île de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Vatican.

