Incroyable mais vrai : Sony lance une PS5 à 350€, mais bonne chance pour y jouer

Sony lance une PS5 Digital Edition à prix cassé. Une aubaine nous direz-vous ? Probablement, mais pas pour tout le monde. Le constructeur reprend une stratégie déjà bien rodée pour limiter son accès.

Si la PS6 fait de plus en plus parler d’elle, Sony n’oublie pas pour autant sa génération actuelle de console : la PS5 et ses déclinaisons. Le constructeur continue à les mettre à jour et vient même d’annoncer la sortie d’une nouvelle itération prévue pour le 21 novembre prochain : la PS5 Digital Edition à 55 000 yens – soit près de 350 €. Ça semble presque irréel, surtout au vu de la politique tarifaire de Sony ces dernières années. Sauf que, comme le laisse deviner la devise : elle est japonaise.

Les plus motivés d’entre vous – et passionnés du Pays du Soleil Levant – pourraient envisager de réserver un petit voyage pour profiter de la culture nippone, d’une cérémonie du thé, du Parc de Nara et de ses daims en liberté… mais aussi pour rapporter dans leurs bagages, aux côtés des souvenirs, une PS5 à prix cassé. Mais vous feriez mieux de lire la suite avant de succomber.

Lire aussi : Votre PS5 pourrait cesser de fonctionner dans un ou deux ans, voici pourquoi

Sony lance une PS5 à 350 € 100 % japonaise

Techniquement, oui, vous pourriez l’acheter au Japon et la rapporter chez vous, cette fameuse PS5 à 350 €. Toutefois, elle ne ferait office que de décoration dans votre salon puisqu’elle est verrouillée géographiquement. Concrètement, cela se traduit par un compte PlayStation japonais obligatoire, une interface en japonais sans changement de langue possible et un PlayStation Store uniquement japonais – rendant inaccessible votre bibliothèque numérique de jeux européens.

Cette stratégie marketing n’est pas nouvelle sur le marché des consoles : elle fait son retour chez Sony après 20 ans puisque le constructeur avait déjà verrouillé la PS2 en 2005. Et cette année, Nintendo y a recouru pour sa Switch 2 japonaise, coûtant environ 130 € de moins que le modèle vendu dans le monde entier. Le but premier ? Couper l’herbe sous le pied des revendeurs qui pourraient tenter de tirer profit du différentiel de prix.

Lire aussi : Sony va lancer une nouvelle version de la PS5 Pro dans quelques jours

D’autres raisons se télescopent : l’inflation japonaise oblige Sony à baisser ses prix localement pour rester compétitif, par exemple face à la Switch 2 ; mais également les tarifs douaniers imposés par Trump qui forcent les constructeurs à adopter des stratégies régionalisées pour préserver leurs marges et éviter d’alimenter un marché gris – on en revient donc au premier point. Reste qu’en France, la PS5 Digital Edition est trouvable à 439 € sur Amazon et que des promos peuvent faire tomber son prix sous la barre des 400 €.