PS4, PS5 : cette nouveauté va complétement changer la manière dont vous choisissez vos jeux (et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle)

Le PS Store vient de recevoir une mise à jour de taille qui s'inspire directement de Steam. Désormais, les joueurs peuvent laisser des commentaires sur les jeux, qui seront visible directement sur la page d'achat de ces derniers. De quoi, en théorie, aiguiller lors d'un achat… mais qui pourrait mener à des dérives dont on se passerait bien.

Pas toujours facile de savoir quels jeux acheter sur sa console. Pour peu que l'on ne s'intéresse pas vraiment à l'actualité du jeu vidéo, il est bien compliqué de s'y retrouver parmi les flopées de titres qui sortent chaque année. Sony compte donc bien faciliter la vie des joueurs PlayStation, avec une grosse mise à jour de son PS Store. Celle-ci apporte une fonctionnalité bien connue des joueurs PC, puisqu'elle est disponible sur Steam (pour ne citer que lui) depuis bien longtemps.

Désormais, il est ainsi possible de laisser un avis sur la page d'un jeu sur le PS Store. Les joueurs ont dorénavant la possibilité d'écrire un commentaire de 4000 mots maximum ainsi qu'une note sur cinq étoiles. L'avis peut contenir un titre et camoufler les potentiels spoilers – là encore, exactement comme sur Steam. Pour le moment, la fonctionnalité est uniquement disponible sur la version web du store, visiblement uniquement aux États-Unis, mais ne devrait pas tarder à arriver en France.

Sur le même sujet – La PS5 Pro est “techniquement” capable de supporter le path tracing et un jeu pourrait bientôt en profiter

Le PS Store emprunte la meilleure (et la pire) fonctionnalité de Steam

Tout cela est donc bien pratique pour les joueurs qui souhaitent consulter des avis avant de se décider à acheter un jeu, le tout sans avoir à fouiller Internet à la recherche d'une réponse. Il est aussi très probable que Sony cherche à renforcer le sentiment de communauté entre les joueurs, une dimension centrale dans l'expérience d'utilisation de Steam. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes ? Pas forcément.

En effet, si les reviews Steam aident largement les joueurs à s'y retrouver sur la plateforme, elles ont également plusieurs effets pervers. On pense bien évidemment au review bombing, cette pratique qui consiste à poster massivement des commentaires négatifs sur le jeu pour faire chuter sa note – et sa place dans l'algorithme. Pour rappel, ces campagnes sont très largement menées par des groupes de joueurs luttant activement contre l'inclusivité dans le jeu vidéo, entre autres choses. À prendre avec du recul, donc.