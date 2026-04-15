Les ZFE sont officiellement supprimées, l’Assemblée nationale a tranché

Clap de fin pour les Zones à Faibles Émissions qui ont tant divisé automobilistes et politiques. L'adoption du projet de loi de “simplification de la vie économique” les supprime.

Elles ont vu le jour en 2015. Cette année-là, le gouvernement met en place les ZFE, pour Zones à Faibles Émissions. Objectif : diminuer la pollution de l'air entraînée par le trafic routier, et donc en limiter l'impact sur la santé des Français. Dans le périmètre défini, interdiction de circuler en voiture, sauf si celle-ci répond à certains critères représentés par une étiquette numérotée de 1 à 5 (pour les thermiques). Si la zone n'autorise que les véhicules de 1 à 3 et que le vôtre a obtenu 4, vous êtes bon pour faire un détour.

Au fil des ans, les conditions associées aux ZFE se sont durcies et de plus en plus de personnes s'y sont opposées. Pas que les automobilistes d'ailleurs. Certaines municipalités décident de ne pas dresser de contraventions relatives au non respect des zones à faibles émissions. Les voix s'élèvent de plus en plus pour supprimer ces dernières et malgré des tentatives pour préserver les ZFE, elles sont désormais enterrées.

L'adoption d'un projet de loi met fin aux Zones à Faibles Émissions

Le 14 avril 2026, l'Assemblée nationale a adopté à 275 voix contre 225 le projet de loi pour la “simplification de la vie économique“. À l'origine, ce texte n'a aucun lien avec les ZFE. Mais la droite et l'extrême droite y ont fait ajouter une partie validant leur suppression. L'exécutif n'était pas d'accord, ce qui n'a pas empêché l'ajout d'être conservé. Un amendement permettant aux collectivités de choisir elles-même le déploiement ou non de ZFE n'a pas été retenu.

Le Sénat doit encore approuver le projet de loi, mais cela devrait être une formalité. Certains opposants se réservent le droit de saisir le Conseil constitutionnel pour faire annuler la mesure mettant fin aux ZFE. Pour le député Stéphane Travert d'Ensemble pour la République, elle “constitue un cavalier législatif et sera sans doute censurée” par l’institution. Le débat est en passe d'être clos, mais il reste encore une carte à jouer.

Source : La Chaîne Parlementaire