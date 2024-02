La voiture électrique la plus rapide de Porsche va bientôt devenir réalité

La Mission X de Porsche, potentiellement la voiture la plus rapide jamais créée par la marque, pourrait bientôt passer de concept à réalité. Une décision finale est attendue d'ici la fin de l'année, annonçant peut-être une nouvelle ère pour les hypercars électriques.

La Mission X, concept électrique de Porsche, se présente comme une vitrine technologique préfigurant le futur de la voiture de sport. Présentée en juin dernier, cette hypercar électrique est pensée pour prendre la suite de modèles emblématiques tels que les 959, Carrera GT et 918 Spyder. Elle vise à offrir des performances sans précédent tout en incarnant une conception moderne du luxe, illustrant ainsi la dynamique d'évolution perpétuelle du constructeur automobile.

Selon Oliver Blume, PDG de Porsche, l'adaptation continue est inhérente à l'essence de la marque, une philosophie que la Mission X semble incarner pleinement. Projetée comme étant potentiellement la voiture homologuée route la plus rapide sur le circuit du Nürburgring, elle aspire également à dépasser les valeurs de portance négative du 911 GT3 RS. Cela serait en partie possible grâce à une disposition innovante de la batterie, améliorant la centralisation des masses et par conséquent, l'agilité du véhicule.

Mission X, l’hypercar de Porsche entrera en production pour la fin de l’année

Le design de la Mission X traduit une harmonie entre l'innovation et l'héritage de Porsche. Avec un empattement de 272,8 cm et des dimensions comparables à celles de la Carrera GT et de la 918 Spyder, l'hypercar vise à établir de nouveaux repères dans le secteur. L'adoption de nouveaux éléments de design, y compris une réinterprétation du blason de la marque, témoigne d’une certaine volonté du constructeur de se renouveler tout en respectant son histoire.

Le futur de la Mission X repose sur une décision imminente, avec le constructeur qui envisage de concrétiser ce concept avant la fin de l'année. Dotée d'une puissance de 1 500 chevaux et d'un système de recharge nettement plus performant que celui de la Taycan Turbo S, elle vise non seulement à atteindre des performances de pointe mais aussi à se mesurer à des références du secteur telles que la Rimac Nevera, qui détend le record mondial de vitesse pour un véhicule électrique.

