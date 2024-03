Porsche lance la voiture électrique la plus puissante, juste pour énerver Tesla

En dévoilant la Taycan Turbo GT, Porsche établit un nouveau standard dans l'univers des voitures électriques haut de gamme, avec pour objectif clair de surpasser Tesla et sa Model S Plaid en termes de puissance et de performances sur circuit.

La bataille des records de vitesse entre Porsche et Tesla sur les circuits emblématiques tels que le Nürburgring en Allemagne semble être un feuilleton sans fin. En 2021, la Tesla Model S Plaid a fait sensation en complétant le parcours de plus de 20 km en 7 minutes et 30 secondes, s'établissant comme un véritable bolide parmi les voitures électriques grand public. Cependant, cette performance a été surpassée l'année suivante, en 2022, lorsque Porsche a repris le flambeau avec sa Taycan Turbo S, bouclant le même circuit en 7 minutes et 33,35 secondes, remettant en question la suprématie de Tesla.

Face à cet échange incessant de titres, il est facile de s'y perdre dans cette compétition effrénée pour le record du tour le plus rapide pour un véhicule électrique de série. Mais Porsche semble déterminée à mettre fin à cette rivalité avec la présentation de son nouveau modèle, la Taycan Turbo GT. Armée d'une puissance et d'une technologie inégalées, cette dernière création du constructeur vise à établir une référence claire et incontestable dans le monde des supercars électriques, en cherchant à surpasser définitivement les performances de la Tesla Model S Plaid.

Porsche lance la Taycan Turbo GT pour battre les records sur circuit de Tesla

Armée de son nouveau moteur arrière et de sa technologie de pointe, la Taycan Turbo GT affiche une puissance stupéfiante de 1108 ch en mode overboost. Cette supercar a quatre places électrique propulse ses passagers de 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes, et même en 2,2 secondes avec le pack Weissach. Bien que ces chiffres soient légèrement inférieurs à ceux de la Tesla Model S Plaid, Porsche mise sur l'agilité et la dynamique de conduite exceptionnelles ce modèle pour rivaliser. Cette approche vise à souligner que la performance ultime ne se limite pas à l'accélération pure, mais englobe également la maîtrise et la précision sur circuit, des domaines où le constructeur Allemand excelle traditionnellement.

Dans la quête de la suprématie sur les circuits, Porsche a non seulement battu Tesla sur le sol américain avec un temps impressionnant de 1 minute, 27 secondes et 87 centièmes à Laguna Seca, mais a également enfoncé le clou sur le Nürburgring en Allemagne. La Taycan Turbo GT a établi un nouveau record pour un véhicule électrique à quatre portes sur ces deux circuits emblématiques, affirmant sa dominance avec un temps de 7 minutes, 7 secondes et 55 dixièmes sur le tracé allemand. Ces performances ne sont pas seulement une démonstration de puissance brute ; elles illustrent l'expertise de Porsche dans l'optimisation de la dynamique de conduite pour une efficacité maximale en piste.

Source : Porsche