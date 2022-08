La Porsche Taycan Turbo S vole un record de vitesse à la Tesla Model S Plaid

Porsche a récupéré le record du Nürburgring pour les véhicules électriques de série en bouclant le circuit historique de 20,8 km en 7 min 33,35 secondes avec une Taycan Turbo S.

Il y a quelques années, la Porsche Taycan Turbo S a établi le record du temps au tour le plus rapide pour un véhicule électrique de série autour du circuit allemand du Nürburgring, puis il a finalement été battu par une Tesla Model S Plaid l'année dernière. Aujourd'hui, Porsche a repris ce record en apportant des améliorations importantes à sa Taycan.

En utilisant une Porsche Taycan Turbo S avec le kit de performance, la berline entièrement électrique a terminé le circuit de 20,8 kilomètres situé dans la région d’Eifel en Allemagne en 7:33,350 minutes, soit environ deux secondes de moins que la Model S Plaid.

La Porsche Taycan explose le record de la Tesla Model S au Nürburgring

Le fameux kit de performance de Porsche comprend des jantes de 21 pouces de type RS Spyder (que l'on retrouve sur toutes les 911 et tous les Macan) ainsi que des pneus Pirelli P Zero Corsa homologués pour la route, mais dont le mélange de gomme est « similaire à celui des pneus de course ». La Turbo S utilisée sur le Nurburgring était également équipée d'une mise à jour du Porsche 4D Chassis Control, conçue pour tirer le meilleur parti de ce pneu plus collant.

Porsche a également équipé sa voiture d’une cage et d’un siège de course. Cependant, le constructeur automobile allemand a affirmé que le poids total est identique à la voiture de série. Le reste de l'exploit est donc simplement à attribuer au pilote du jour, Lars Kern, qui a pu battre un nouveau record validé par les autorités allemandes de la TÜV Rheinland.

Auparavant, seules les voitures thermiques les plus puissantes étaient capables d’enregistrer un tel temps sur le circuit, mais l’arrivée de voitures Tesla et Porsche haut de gamme a chamboulé les habitudes des pilotes. « Avec le nouveau kit de performance, j'ai pu pousser encore plus fort, et la voiture était encore plus précise et agile pour démarrer », annonce Lars Ken.

En plus d’avoir récupéré son titre de voiture électrique la plus rapide sur le circuit, Porsche détient également quatre autres records. On retrouve le tour le plus rapide avec un SUV (Porsche Cayenne Turbo GT), le tour le plus rapide avec une voiture de fonction (Porsche Panamera Turbo) ainsi que le record du tour le plus rapide sur le Nürburgring avec la Porsche 911 GT2 RS (MR) (991.).