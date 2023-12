Xiaomi SU7 enfin dévoilée : la voiture électrique promet d’être plus puissante et autonome que la Tesla Model S

Xiaomi vient de présenter les différentes technologies qui équiperont sa première voiture électrique, une berline nommée SU7, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Tesla et les autres constructeurs automobiles ont du souci à se faire.

A l’occasion d’une conférence dédiée aux technologies de sa première voiture électrique SU7, Xiaomi a levé le voile sur une partie des spécifications techniques du véhicule. Celles-ci ont de quoi faire trembler les autres voitures électriques, puisque la Xiaomi SU7 promet d’être beaucoup plus puissante que ses concurrentes.

Xiaomi s’est attelée à développer ses propres technologies pour 5 aspects majeurs de son véhicule : le moteur, la batterie, l’assemblage, la conduite autonome et le logiciel embarqué. Si l’on en croit les différents chiffres annoncés par l’entreprise, la Xiaomi SU7 sera un véritable bijou technologique. Avec elle, Xiaomi espère devenir l’un des 5 plus grands constructeurs automobile à l’échelle mondiale d’ici 15 à 20 ans.

Le moteur de la Xiaomi SU7 est plus puissant que celui de la Tesla Model S Plaid

Xiaomi a tout d’abord présenté les moteurs qui propulseront sa berline électrique. Nommés HyperEngine V6 et V6s, ces monstres de puissance atteignent pas moins de 21 000 tours par minute, et offrent une puissance de 6,78 kW/kg. Ils font alors mieux que celui de la Tesla Model S Plaid, à 20 000 tours par minute pour 6,22 kW/kg ou celui de la Taycan Turbo S à 16 0000 tours par minute pour 5,29 kW/kg.

Mieux encore, Xiaomi annonce déjà qu’une version HyperEngine V8 encore plus rapide arrivera en 2025 et atteindra les 27 200 tours par minute pour pas moins de 10,14 kW/kg, ce qui est un record pour l’industrie. Le fabricant chinois ne compte pas s’arrêter là, et promet qu’il travaille même sur un moteur révolutionnaire avec un processus d’enroulement laser à fibre de carbone, qui lui permet d’atteindre 35 000 tr/min.

La Xiaomi SU7 utilise un nouveau type de batterie

Xiaomi a également évoqué la batterie qui sera utilisée dans la voiture. L’entreprise aurait développé sa propre technologie CTB (Cell-to-Body), qui intègre la batterie dans la carrosserie du véhicule, améliore considérablement la rigidité de la structure, élimine le plancher et réduit ainsi la hauteur pour un habitacle plus spacieux.

La plateforme haute tension en carbure de silicium 800 V de Xiaomi offre une tension maximale de 871 V, et la batterie affiche un rendement volumique record de 77,8 %. L’entreprise se vante également que la sécurité de la batterie suit les normes de sécurité les plus rigoureuses au monde en cas de panne thermique, avec les capacités de dissipation thermique et d'isolation les plus élevées de l'industrie. Elle dispose également d’un système de pompe à chaleur bimode à haute efficacité qui lui permet de fonctionner dans de bonnes conditions même lorsque la température extérieure atteint -20 degrés.

Concernant l'autonomie, la batterie de 101 kWh promet une portée de 800 km sur une seule charge. La recharge permettra de récupérer 220 km d'autonomie en seulement 5 minutes, 310 km en 10 minutes et 510 km en 15 minutes.

Xiaomi adopte la même approche que Tesla pour la fabrication de la SU7

Tesla est connu pour être l’un des seuls fabricants au monde à utiliser une méthode de moulage à haute pression avec des presses gigantesques, qui permet de créer des pièces en aluminium telles que le châssis d’une voiture entière. Elle a l’avantage de grandement réduire les coûts de production et de simplifier le processus de fabrication, et il semble que Xiaomi va utiliser une technique similaire pour sa voiture.

Le fabricant annonce avoir dévoilé lui-même une machine géante de moulage sous pression, ainsi qu’un matériau unique nommé Xiaomi Titan Alloy. Le nombre de pièces serait ainsi réduite de 72 à une seule. Xiaomi annonce 840 joints en moins, un poids 17% inférieur aux méthodes traditionnelles, une durabilité de plus de 2 millions de kilomètres et un niveau de bruit abaissé de 2 dB.

L’architecture utilisée pour la voiture a été baptisée « Moderna », et Xiaomi dévoile que la voiture a été dessinée par d'anciens designers de BMW et Mercedes-Benz. Selon l'E-NCAP, la voiture est notée 5 étoiles, et donc promet d'être l'une des plus sûres de l'industrie.

La conduite autonome arrive grâce à Xiaomi Pilot

Xiaomi a développé son propre logiciel de conduite autonome, nommé Xiaomi Pilot. Ce dernier se basera sur les données récoltées par des caméras haute définition, un lidar et un radar à ondes millimétriques, un radar ultrasonique. Ces informations seront ensuite traitées par la propre puce Orin X de la société ainsi que par un Snapdragon 8295, un processeur offrant une puissance de 3.1 TFLOPS.

La fonctionnalité de conduite autonome génèrera une visualisation de conduite 3D sur les écrans de la voiture, semblable à celle de Tesla. Xiaomi a dévoilé plusieurs vidéos où l’on peut voir la SU7 conduire dans les rues sans aucune intervention humaine. Le fabricant a également montré que la voiture était capable de se garer seule dans les parkings les plus exigus.

La Xiaomi SU7 utilisera HyperOS, comme sur les smartphones

Comme nous l’avions appris il y a quelques mois, Xiaomi utilisera son nouveau système d’exploitation HyperOS dans sa voiture, le même que l’on retrouve sur les derniers smartphones Xiaomi 14. Grâce à cela, Xiaomi entend offrir une expérience interactive transparente, semblable à celle d’un appareil mobile. Le plus étonnant, c'est que la voiture est égalament compatible avec CarPlay et AirPlay d'Apple.

D’ailleurs, l’image partagée par Xiaomi nous permet d’avoir un premier aperçu de l’habitacle du véhicule. On retrouve un grand écran de 16,1 pouces pour le système d’infodivertissement, qui est complété par un plus petit écran derrière le volant. Comme Volkswagen, Xiaomi semble avoir décidé de conserver quelques boutons physiques plutôt que de passer au 100% digital, ce qui devrait plaire à certains conducteurs.

On peut également apercevoir ce qui semble être du cuir sur le tableau de bord, un chargeur sans fil intégré 22,5W ainsi qu’un système d’affichage tête haute de 56 pouces sur le pare-brise avec des informations liées à la navigation. Notons également que les passagers à l’arrière pourront profiter de 2 grands écrans supplémentaires sur chacun des sièges.

La Xiaomi SU7 est plus aérodynamique que la Tesla Model S Plaid

Xiaomi a également annoncé avoir porté beaucoup d'attentino à l'aérodynamisme de son véhicule, en optimisant chaque aspect du véhicule, en adoptant par exemple des rétroviseurs sans bords ou un toit en verre. Le coefficient de traînée de la voiture serait seulement de 0,195, le plus bas au monde, ce qui est moins que le 0,208 de la Tesla Model S Plaid.

Xiaomi annonce que sa voiture peut passer de 0 à 100 km/h en 2,78 secondes, de 0 à 200 km/h en 10,67 secondes et la vitesse maximale sera de 265 km/h. Elle est également capable de faire un demi-tour dans un espace de seulement 5,7 mètres, et s'arrêter en 33,3 mètres à une vitesse de 100 km/h, moins que la Porsche Taycan.

Dimensions et coloris de la Xiaomi SU7

On sait désormais que la Xiaomi SU7 mesure 4997 mm de longueur, 1963 mm de largeur, 1440 mm de hauteur avec un empattement de 3000 mm. Elle bénéficiera d'un coffre avant énorme de 105 litres et de 25 haut-parleurs Dolby Atmos.. La voiture sera disponible en plusieurs coloris : Aqua Blue, Mineral Gray et Verdant Green. L'habitacle pourra lui être personnalisé en gris, rouge ou noir.

Deux versions de la voiture seront disponibles : la SU7 et la SU7 Max. Les caractéristiques de chacune sont bien différentes, vous pouvez retrouver un résumé dans l'image ci-dessous.

Xiaomi n'a dévoilé que les technologies présentes à bord de son véhicules au cours de cette conférence, donc nous ne savons encore rien de son prix ou encore de sa disponibilité. Le fabricant devrait lever le voile sur le reste de la fiche technique au cours des prochaines semaines, puisque la voiture est attendue sur le marché dès le début de l'année prochaine.