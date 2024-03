Volvo réduit de 30% le temps de charge de ses voitures

Les véhicules électriques de Volvo connaîtront bientôt une amélioration notable de leur temps de recharge, grâce à une collaboration avec une université londonienne. Cette avancée, basée sur un algorithme intelligent sans nécessité de modifications matérielles, promet de réduire de 30% le temps nécessaire pour recharger les batteries.

L'évolution des batteries est au cœur des véhicules électriques, avec des innovations significatives qui promettent de transformer notre manière de conduire et de recharger. Par exemple, une équipe de l'Université Harvard a mis au point une batterie solide au lithium métallique capable de se recharger en seulement 10 minutes. De plus, des recherches menées par le MIT, en collaboration avec Lamborghini, ont abouti à une batterie utilisant des matériaux organiques pour les cathodes, offrant une alternative prometteuse aux métaux rares et coûteux tout en supportant jusqu'à 2 000 cycles de charge.

Outre ces percées technologiques, le secteur fait également face au défi du recyclage des batteries, essentiel pour une mobilité électrique durable. Une initiative allemande, le projet DiLiRec, explore des méthodes innovantes pour recycler les batteries LFP, visant à réduire l'empreinte écologique des VE et à minimiser la dépendance aux ressources limitées. Dans ce contexte d'innovation, Volvo se distingue en s'associant à Breathe Battery Technologies pour intégrer un logiciel de gestion de batterie révolutionnaire, promettant de réduire significativement le temps de recharge de ses véhicules électriques.

Volvo est le premier à utiliser l'innovation apportée par Breathe Battery Technology. Cette technologie fondée à partir de recherches menées à l'Imperial College London, repose sur un algorithme capable d'optimiser la courbe de recharge des batteries. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui suivent une courbe en “escaliers” qui limitent la puissance de recharge à des paliers fixes, la solution de Breathe adapte dynamiquement la puissance en fonction des données réelles de la batterie, comme sa température. Ce système permet de maintenir une puissance de recharge plus élevée tout au long du cycle, réduisant de 30% le temps nécessaire pour atteindre une charge de 80%.

Outre la réduction du temps de recharge, cette technologie présente l'avantage supplémentaire de minimiser les risques de lithium plating, un phénomène susceptible de dégrader la batterie lors de charges rapides. En maintenant un flux d'énergie optimal, l'algorithme de Breathe assure une meilleure préservation de la santé de la batterie sur le long terme. L'intégration de cette technologie de Breathe dans les VE de nouvelle génération de Volvo représente une avancée majeure dans son ambition de devenir un constructeur entièrement électrique d'ici 2030.

Source : Volvo