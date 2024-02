La Porsche Taycan fait peau neuve en 2025, de quoi inquiéter Tesla ?

La nouvelle gamme Taycan 2025 de Porsche veut repousser les limites de la performance avec une accélération accrue, une autonomie améliorée et une légère hausse de prix.

Alors que l'Europe avance vers une interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035, Porsche engage le débat sur la transition énergétique en dévoilant son nouveau Macan électrique. La firme de Stuttgart plaide pour une approche plus flexible, soulignant les défis de passer au 100% électrique dans un délai aussi serré. Cette position reflète une certaine réserve face à l'échéance imposée par l'Union européenne, incitant à un dialogue constructif sur les réalités du marché et les besoins des consommateurs.

Malgré ses réserves quant à l'abandon précipité des moteurs thermiques, Porsche ne reste pas en marge de l'évolution vers l'électrique. La marque développe activement sa gamme électrique, comme en témoigne la mise à jour significative du modèle Taycan pour 2025. Avec des améliorations en termes de performance, d'autonomie et de confort, le constructeur prouve son engagement dans la mobilité électrique tout en conservant son héritage de constructeur de voitures de sport haut de gamme.

Porsche Taycan 2025 : autonomie améliorée, plus rapide mais pas vraiment plus chère

Kevin Giek, à la tête de la ligne Taycan, souligne l'ampleur de la mise à jour 2025, qui apporterait une dynamique de conduite exceptionnelle. La berline à propulsion bondit désormais de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, réduisant le temps de 0,6 seconde par rapport à son prédécesseur, tandis que la version Turbo S réalise cet exploit en 2,3 secondes, s'améliorant de 0,3 seconde. Avec une puissance allant jusqu'à 940 bhp (environ 950 cv) pour ce modèle, Porsche veut établir de nouveaux standards dans l'univers des véhicules électriques sportifs.

Outre la performance, Porsche met l'accent sur l'efficience et le confort quotidien. L'autonomie de la gamme Taycan 2025 augmente de 35 %, atteignant jusqu'à 680 km grâce à une régénération améliorée. Le rechargement est également optimisé, supportant jusqu'à 320kW pour une recharge rapide. Les nouveaux standards incluent la suspension pneumatique adaptative, l'assistance au changement de voie et un volant chauffant, sans oublier un rafraîchissement esthétique marqué par des phares matriciels haute résolution.

La Porsche Taycan 2024 commence à environ 85 750 €, et peut aller jusqu'à environ 181 650 € selon la configuration et les options choisies. En comparaison, la Taycan 2025 démarre à environ 91 970 € pour le modèle de base, et atteint environ 195 770 € pour le Turbo S Cross Turismo sans compter les frais de livraison et de traitement ajoutés à chaque commande. Cette comparaison montre que la hausse des prix plutôt faible proportionnellement aux améliorations que gamme 2025 apporte. (Notez que ces conversions en euros sont des estimations basées sur les prix en dollars annoncés dans le communiqué de presse du constructeur et peuvent varier en fonction du taux de change actuel.)

Source : Porsche