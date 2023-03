Tesla augmente enfin la vitesse maximale de la Model S Plaid à 350 km/h

La Tesla Model S Plaid était déjà la voiture la plus rapide du constructeur automobile américain, mais ce modèle vient de bénéficier d’une option intéressante qui permet d’améliorer considérablement la vitesse maximale du véhicule.

À la sortie de la Tesla Model S Plaid en 2021, Tesla avait officiellement promis une vitesse de pointe fixée à 322 km/h, et c’est toujours ce que l’entreprise annonce sur son site officiel. Cependant, la voiture avait été bridée à seulement 262 km/h, avant d’atteindre les 282 km/h à l’arrivée du mode « Plaid Track Mode » au début de l’année dernière.

On est donc toujours bien loin des 322 km/h promis, mais cette décision aurait été prise pour des raisons de sécurité, car les freins du véhicule ne sont pas assez performants pour fonctionner correctement à une telle vitesse. Une équipe d’ingénieur avait réussi à repousser cette limitation en remplaçant elle-même les éléments de la voiture, mais Tesla va désormais le faire pour vous.

La Tesla Model S Plaid peut être équipée de meilleurs freins

Lors de la configuration de la Tesla Model S Plaid, les clients vont bientôt pouvoir opter pour des freins plus performants, le « Carbon Ceramic Braking Kit ». Pour en profiter, il faudra dépenser pas moins de 20 000 dollars. En plus d’améliorer le freinage, ce dernier semble également augmenter la vitesse maximale du véhicule.

En effet, un conducteur nommé Sebastian Vittel a démontré en vidéo que la voiture n’était plus bridée une fois ce nouveau kit de freinage installé. Sur le Circuit de Bresse en Belgique, Sebastian a réussi à atteindre les 350 km/h avec son véhicule, soit beaucoup plus que ce qui est officiellement annoncé par Tesla.

Tous les clients ayant opté pour le CCBK disposeraient maintenant d’une Model S Plaid débridée pouvant atteindre une telle vitesse de pointe. Tesla n’a étonnamment pas encore communiqué sur le sujet, alors que l’entreprise est pourtant habituée à prendre rapidement la parole à chaque nouveauté importante sur ses véhicules. Il reste à savoir quand sera disponible le Carbon Ceramic Braking Kit, Tesla ayant simplement annoncé qu’il arrivera en début d’année. On ne sait pas non plus s’il sera possible d’acheter l’option pour une Tesla Model S Plaid en France.