Porsche doit encore rappeler cette voiture car elle peut prendre feu, voici pourquoi

Deux modèles de chez Porsche sont visés par un rappel de produits en France. La Taycan et la 911 présentent des défauts de fabrication pouvant les rendre dangereux. Les propriétaires sont invités à contacter leur concessionnaire pour des vérifications au plus vite.

Les rappels de véhicules pour des raisons de sécurité sont fréquents dans l'industrie automobile. En septembre 2023, Porsche et Audi ont déjà dû rappeler plusieurs de leurs modèles électriques aux Etats-Unis en raison de problèmes d'étanchéité de la batterie qui augmentent les risques d'incendie. Plus récemment, en avril 2024, Renault et Peugeot ont également rappelé des modèles en France pour des défauts de fabrication pouvant entraîner des risques de blessure et de feux. Ces incidents montrent que même les marques prestigieuses ne sont pas à l'abri de problèmes techniques graves.

Dans cette lignée, Porsche fait face à un nouveau rappel en France pour deux de ses modèles phares. Le site rappel.conso a annoncé le 21 mai que les Porsche Taycan et 911 sont concernées par des défauts potentiellement dangereux. La Taycan, un modèle électrique, présente des écarts dans les paramètres de son module de batterie, ce qui peut entraîner des courts-circuits et des risques d'incendie. Quant à la mythique Porsche 911, elle présente des défauts de fixation des vitres avant et arrière qui compromettent l'efficacité des airbags en cas d'accident.

Les Porsche Taycan et 911 sont rappelées pour de graves problèmes de sécurité

Les problèmes identifiés sur la Porsche Taycan concernent spécifiquement des écarts dans les paramètres du module de batterie. Ces écarts peuvent provoquer un court-circuit et, par conséquent, une surchauffe de celle-ci qui peut déclencher un incendie. Cette situation est particulièrement préoccupante pour un véhicule électrique de cette envergure, et où la fiabilité des batteries est vitale pour la sécurité.

En ce qui concerne la Porsche 911, le problème réside dans la fixation des vitres avant et arrière. Selon les informations de rappel.conso, ces vitres pourraient ne pas être correctement fixées. En cas d'accident, cela pourrait avoir un effet négatif sur le support de l'airbag avant – alias “coussin avant” sur la fiche de rappel – et augmenter le risque de blessure pour les occupants. Les propriétaires des modèles concernés sont vivement encouragés à contacter leur concessionnaire Porsche pour effectuer les vérifications nécessaires et corriger ces défauts potentiels.