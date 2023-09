Porsche et Audi rappellent des milliers de voitures électriques pour un risque d’incendie

Porsche et Audi viennent d'émettre un rappel volontaire aux Etats-Unis pour plusieurs modèles électriques de leurs gammes respectives. En cause, un problème d'étanchéité avec un mastic utilisé sur la batterie haute tension. Résultat, les risques d'intrusion de liquide augmentent, tout comme les risques d'incendie.

Après Nissan qui a procédé en juillet au rappel d'un million de véhicules électriques pour un grave problème moteur, c'est au tour de Porsche et Audi de prendre une décision similaire. En effet, nous venons d'apprendre que les deux marques, propriétés du groupe Volkswagen, viennent d'émettre un rappel volontaire aux Etats-Unis.

En cause, l'utilisation d'un mastic d'étanchéité pas assez robuste sur la batterie haute tension, ce qui pourrait aboutir à l'intrusion d'un liquide et par extension à des incendies. Plusieurs modèles des gammes électriques des deux constructeurs sont concernés. On retrouve notamment :

Porsche Taycan

Porsche Taycan 4 Cross Turismo

Porsche Taycan 4S

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan GTS

Porsche Taycan GTA Sport Turismo

Porsche Taycan Turbo

Porsche Taycan Turbo S

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo

Audi e-tron GT

Audi RS e-tron GT

Porsche et Audi rappellent 7 000 voitures

Au total, ce rappel concerne pas moins de 7 000 véhicules électriques (1899 Audi et 4 777 Porsche). Comme le précise le rapport de sécurité émis par la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, les propriétaires sont invités à se rendre en concession pour procéder à un contrôle de la batterie. Si une fuite est détectée, la batterie sera remplacée intégralement et sans frais.

D'après les deux constructeurs, seulement 3% des voitures rappelées risquent d'être touchées par une fuite. Par mesure de sécurité, tous les véhicules seront testés comme dit plus haut. Toujours selon la NHTSA, Porsche a commencé à utiliser le mastic Teroson dans son processus de production des batteries des Taycan depuis septembre 2022. L'optique étant justement de renforcer l'étanchéité des batteries.

Seulement, la marque allemande a commencé à recevoir en mars 2023 plusieurs signalements attestant d'un manque d'étanchéité du mastic Teroson sur plusieurs véhicules vendus sur le sol américain et à l'étranger. Porsche et Audi assurent qu'aucun incident n'a été causé par ce problème et ajoutent au passage que ce rappel a été déclenché par mesure de sûreté. Mieux vaut prévenir que guérir pour résumer. Pour l'instant, on ne sait pas encore si des modèles vendus sur le marché français sont susceptibles d'être touchés par le même problème.

Source : InsideEVs