Le prix des voitures électriques d’occasion dégringole, c’est le moment d’abandonner le thermique

Pendant des années, les détracteurs des véhicules électriques ont souligné que leurs prix élevés constituaient un obstacle majeur à leur adoption par le plus grand nombre, mais cela a peut-être changé.

Alors que les nouveaux modèles de voitures électriques deviennent peu à peu plus abordables, le marché des véhicules électriques d'occasion restait lui aussi obstinément surévalué par rapport aux véhicules à essence équivalents. Enfin, jusqu'à présent.

Des données récentes montrent qu'au cours de l'année écoulée, les prix des voitures électriques d'occasion ont chuté à une vitesse alarmante, dépassant de loin les baisses observées sur le marché des véhicules à essence d'occasion. Ce revirement pourrait avoir des implications majeures pour les acheteurs soucieux de leur budget qui souhaitent passer à l'électrique sans payer le prix fort.

Les voitures électriques d’occasion voient leurs prix chuter

Une analyse réalisée par la société de recherche automobile iSeeCars a porté sur plus de 2,2 millions de véhicules d'occasion vendus entre mai 2023 et mai 2024. Cette étude a révélé que le prix moyen d'un véhicule électrique d'occasion âgé de 1 à 5 ans a chuté de 29,5 % d'une année sur l'autre. Les voitures à essence, quant à elles, n'ont baissé que de 6,1 % en moyenne au cours de la même période.

Pour mettre les choses en perspective, en mai 2024, le prix moyen d'un véhicule électrique d'occasion de modèle récent était de 28 767 dollars, soit plus de 2 600 dollars de moins que le prix moyen d'un véhicule à essence du même âge, qui était de 31 424 dollars. Un an auparavant, les rôles étaient inversés, les voitures électriques coûtant en moyenne plus de 7 300 dollars de plus.

Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, résume la situation assez clairement : « Nous avons vu les prix des VE chuter de 30 à 40 % depuis juin de l'année dernière, alors que le prix moyen d'une voiture à essence n'a baissé que de 3 à 7 % dans le même laps de temps ».

Certains modèles s'effondrent plus que d'autres

Bien que la tendance ait un impact sur l'ensemble du marché des véhicules électriques d'occasion, certains modèles ont connu des baisses précipitées qui dépassent même la baisse moyenne globale de 29,5 %. Le Jaguar I-Pace arrive en tête de liste, avec des exemplaires d'occasion qui s'échangent aujourd'hui pour plus de 30 % de moins qu'il y a un an, soit un effondrement de prix stupéfiant de 14 000 dollars.

Parmi les autres voitures électriques durement touchées, citons la Chevy Bolt (-28 % en glissement annuel), le Hyundai Kona Electric (-26,5 %), le Kia Niro EV (-24,8 %) et la Nissan Leaf (-24 %). La gamme de Tesla s'est un peu mieux comportée, mais a tout de même enregistré des baisses à deux chiffres pour les Model 3 (-23,9 %), X (-18,8 %) et S (-15,8 %).

Quelles sont les causes de la chute de la valeur des voitures électriques ?

Quelques facteurs clés semblent être à l'origine de la forte baisse de la valeur des voitures électriques d'occasion. Les nouvelles lois de 2024 permettant d'appliquer l'intégralité du crédit d'impôt fédéral au moment de l'achat, plutôt qu'après la déclaration d'impôts, ont rendu les nouveaux véhicules électriques beaucoup plus abordables dès le départ. Cela a réduit la prime que les acheteurs étaient auparavant prêts à payer sur le marché de l'occasion.

La concurrence accrue de nouveaux modèles et fabricants de voitures électriques abordables a également inondé le marché. Enfin, la baisse des prix du lithium a permis de réduire le coût de production des nouveaux véhicules. Par conséquent, les acheteurs de véhicules d'occasion sont moins motivés pour payer une prime alors qu'il existe des options neuves décentes pour un prix à peine plus élevé.

Une opportunité pour les acheteurs

Si l'effondrement des prix a été rude pour les premiers utilisateurs de voitures électriques désireux de récupérer la valeur de leur véhicule à la revente, il représente une opportunité idéale pour les acheteurs à petit budget prêts à passer à l'électrique.

Prenons l'exemple de la Tesla Model 3. Avec un prix d'occasion moyen de 37 000 dollars l'année dernière, il était rare de trouver un modèle récent à moins de 30 000 dollars. Aujourd'hui, les Model 3 d'occasion sont régulièrement proposés à 28 500 dollars ou moins.

Source : iSeeCars