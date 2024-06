La police va avoir droit à son Cybertruck, les criminels n’ont qu’à bien se tenir

La société Up Fit dévoile 3 modèles de Cybertruck spécialement adaptés aux forces de l'ordre. Des véhicules qu'on croirait sortis d'un film de science-fiction des années 90, mais tout à fait fonctionnels.

Si vous avez connu les séries et films mettant en scène des voitures futuristes dans les années 80 ou 90, la sortie du Cybertruck de Tesla a dû vous faire esquisser un sourire nostalgique. Avec ses lignes anguleuses affirmées, il faut dire que le pickup électrique pourrait être un antagoniste de K 2000. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a rapidement tapé dans l’œil des forces de l'ordre à travers le monde. Il suffit d'ajouter sa résistance aux balles de fusil à pompe (entre autres) et son verre blindé anti-voleur pour comprendre pourquoi le Cybertruck ferait un parfait véhicule de police.

La société Up Fit n'est pas passé à côté de cet engouement. Elle dévoile pas moins de 3 modèles de Cybertruck destinés aux officiers pour leurs patrouilles ou leurs interventions. Bientôt, on verra donc circuler les versions Patrol, Admin ou Tactical du pickup. Chacune a ses particularités bien sûr, en fonction des usages et des performances recherchées. Le Patrol est par exemple taillé pour les routes “rurales et accidentées“, se vantant d'offrir “le tout-terrain en toute simplicité“. Le Tactical quant à lui propose des options musclées comme un support pour y placer un fusil à pompe ou d'assaut.

Ces Cybertruck de police vont devenir la terreur des criminels

Les Cybertruck d'Up Fit sont modulables à l'envie. Ils peuvent être personnalisés “pour des missions tactiques, militaires ou de recherche et de sauvetage avec des cloisons pour les prisonniers, des rangements pour les armes et les outils spécialisés, des enclos pour les chiens, une dynamique de véhicule améliorée avec des ensembles de roues et de pneus UP.FIT Forged, des systèmes de freinage et des améliorations optionnelles pour une utilisation tout-terrain extrême, ainsi que la connectivité Internet Starlink“.

Si la firme n'a pas donné de date pour la mise en circulation de ses véhicules, elle indique être ravie “des réactions des services de police qui ont participé au développement [des] Cybertruck”, en ajoutant être impatiente de “déployer ces véhicules UP.FIT complets auprès des services de police dans tout le pays [les États-Unis, ndlr] cette année“. Si vous vous rendez prochainement aux USA, éviter donc les excès de vitesse de peur d'être poursuivi par un Cybertruck.