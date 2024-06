Le Tesla Cybertruck arrive bientôt en Europe, Elon Musk donne enfin des détails

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Tesla, Elon Musk a donné quelques indications sur les projets du constructeur d'automobiles électriques visant à étendre la disponibilité de son Cybertruck à des marchés mondiaux tels que l'Europe et la Chine.

Elon Musk s’est enfin exprimé sur l’avenir européen du Cybertruck. Le pick-up au design futuriste de la firme pourrait devoir subir des révisions pour répondre aux normes réglementaires en dehors de l'Amérique du Nord. Musk a réaffirmé que le prototype actuel du Cybertruck a été conçu principalement pour le marché américain.

Le milliardaire a expliqué que si Tesla avait essayé de se conformer aux exigences de certification en Europe et en Chine dès le départ, le produit aurait été “franchement moins bon”. Au lieu de cela, l'entreprise veut d'abord se concentrer sur l'accélération de la production du Cybertruck pour l'Amérique du Nord, tout en s'efforçant de réduire considérablement les coûts de fabrication grâce à la simplification de la conception et à l'optimisation des composants. « Passer du prototype à la production de masse est 100 fois plus difficile que de créer le prototype, et réduire les coûts de production de 20 % est encore plus compliqué », a déclaré Musk.

On sait quand arrivera le Cybertruck en Europe

Une fois que Tesla aura franchi cette phase difficile de mise à l'échelle de la production pour la version américaine, elle prévoit d'appliquer ces leçons au développement de variantes régionales du Cybertruck adaptées à l'Europe et à la Chine. Musk pense que ces modèles mondiaux pourraient être prêts pour la certification « dans le courant de l'année prochaine », en 2025.

L'Europe, en particulier, poserait quelques problèmes de conception. Les règles de sécurité pour les piétons y sont plus strictes en ce qui concerne la limitation des bords extérieurs tranchants qui pourraient causer des blessures graves en cas de collision. Musk a reconnu que le design angulaire original du Cybertruck de Tesla n'est pas actuellement conforme à ces normes européennes, ce qui nécessitera d'éventuelles révisions.

Malgré ces obstacles, le Cybertruck semble susciter un intérêt et une demande considérables en Europe, si l'on en croit les foules que Tesla a attirées lors de sa tournée “Odyssey” du véhicule. Pour les clients américains impatients, Musk a déclaré que Tesla pourrait achever les livraisons des modèles de la série spéciale de lancement “Cybertruck Foundation” d'ici la fin du mois. Le lancement en masse des configurations standard du Cybertruck devrait ensuite commencer au troisième trimestre.