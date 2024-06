Hyundai dévoile une future citadine abordable bien charmante avec une autonomie impressionnante

Hyundai s'apprête à élargir sa gamme de véhicules électriques avec une nouvelle citadine, l'Inster. Inspirée du modèle Casper, cette voiture sera dévoilée au Salon de Busan en Corée du Sud. Elle promet une autonomie impressionnante pour un prix compétitif, visant ainsi le marché européen.

Les constructeurs automobiles confirment tour à tour le lancement de véhicules électriques abordables pour répondre à cette demande croissante. Volkswagen, par exemple, a récemment annoncé une citadine électrique, l'ID.1, prévue pour 2027, avec un prix inférieur à 20 000 euros. Renault, de son côté, prévoit de lancer une nouvelle version électrique de la Twingo en 2026, également sous la barre des 20 000 euros.

C'est dans ce contexte que Hyundai présente l'Inster, une nouvelle citadine électrique dérivée du SUV compact Casper, un modèle vendu exclusivement en Corée du Sud depuis 2021. Ce futur modèle se distingue par son design compact et ses performances prometteuses, et sera disponible en Europe d'ici la fin de l'année. Ce nouveau venu dans la gamme électrique du constructeur coréen vise à offrir une alternative plus abordable aux modèles existants comme l’Ioniq 5N.

L'Inster possède une autonomie impressionnante pour une citadine

Hyundai a annoncé que l'Inster offrirait une autonomie maximale de 355 km selon le cycle WLTP. Ce chiffre est remarquable pour une voiture de cette catégorie, surpassant même des modèles comme la Ë-C3 qui nous avait agréablement surprise avec ses 326 km. Pour atteindre cette performance, on imagine qu’elle pourrait être équipée d'une batterie de plus de 40 kWh. Cependant, le prix final de la voiture reste incertain, bien qu'il soit attendu sous la barre symbolique des 25 000 euros, voire, 20 000 euros si elle veut jouer dans la cour de citadines vraiment abordables.

Le design de l'Inster se veut attrayant et moderne, avec des optiques rondes à l'avant et la signature lumineuse de ses feux arrière inspirées de la gamme électrique de Hyundai. Son allure de mini-SUV la différencie des autres citadines sur le marché, tout en offrant une grande polyvalence pour les trajets urbains. Le constructeur, comme à son habitude, promet des technologies avancées en matière de sécurité et de connectivité. Même si sa production se fera en Corée du Sud, la société espère tout de même qu’elle pourra bénéficier d'un bonus écologique en Europe grâce à sa petite taille et à son éco-score potentiel. Sa présentation officielle se déroulera au Salon de Busan, du 28 juin au 7 juillet 2024.