Apple veut prendre le contrôle de votre voiture avec la nouvelle version de CarPlay, il y a de quoi s’inquiéter

Apple a présenté les détails de la prochaine génération de CarPlay lors du WWDC 2024. Cette mise à jour permettra une intégration plus poussée et une gestion plus avancée des fonctionnalités des véhicules. Toutefois, certains constructeurs refusent déjà la version actuelle en raison de préoccupations concernant la confidentialité et la gestion des données.

À l’occasion de la conférence WWDC 2024, Apple a dévoilé une multitude de nouveautés, notamment une nouvelle version de l’OS pour iPhone et iPad. iOS 18 apporte des améliorations ergonomiques et des fonctionnalités enrichies pour les applications système. Tandis qu’iPadOS 18 introduit enfin une application native de calculatrice avec, en plus, l'intégration de l'Apple Pencil. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d’écrire et résoudre des équations directement sur l'écran.

Parmi ces nombreuses annonces, Apple a également révélé des détails sur la prochaine génération de CarPlay. Les designers d'intérieur des véhicules pourront désormais créer des interfaces personnalisées. Cela signifie que les tableaux de bord des voitures pourront afficher des informations et des contrôles en harmonie avec le reste de l’habitacle. Par exemple, les constructeurs pourront adapter l'affichage des jauges et des informations de conduite pour correspondre au style de la marque.

La prochaine génération de CarPlay permettra un contrôle accru des fonctions des véhicules

Apple a mentionné que le degré d'intégration de CarPlay va varier en fonction du véhicule utilisé. Certaines marques comme Aston Martin et Porsche ont déjà présenté des aperçus de son implémentation dans leurs futurs modèles, et offrent un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ses fonctionnalités étendues. Mais il existe des préoccupations de la part de certains constructeurs. En 2026, General Motors va rompre avec ce système à cause d'enjeux de sécurité et de confidentialité, une tendance que d'autres constructeurs pourraient suivre.

La nouvelle version de CarPlay introduira de nombreuses applications qui permettront de contrôler diverses fonctions du véhicule directement depuis son interface. Par exemple, les conducteurs pourront ajuster les paramètres de conduite ou les fonctionnalités d'assistance à partir d'une application. De plus, l'écran d'accueil habituel, qui affichait jusqu'à présent quelques applications compatibles, sera étendu pour inclure des boutons de contrôle de la climatisation et des raccourcis pour ajuster la température.

Pour les conducteurs de véhicules électriques, CarPlay affichera des notifications contextuelles indiquant le statut de charge et les temps qu’il reste pour la compléter. L'intégration avec les caméras arrière et les fonctionnalités d'assistance au stationnement sera également améliorée. Bien qu'Apple n'ait pas encore fixé de date précise pour la sortie de cette nouvelle génération, la société a expliqué que le système sera capable d'afficher des contenus provenant à la fois de l'iPhone et des informations fournies par le véhicule lui-même.