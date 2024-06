Tesla offre l’équivalent de 1 an de recharge sur ses Superchargeurs, mais attention aux petites lignes

Tesla propose une nouvelle incitation pour stimuler les ventes de ses véhicules électriques. En commandant et en prenant livraison d'un modèle neuf avant la fin du mois juin, les conducteurs bénéficient de 20 000 km de recharge gratuite sur les Superchargeurs.

Tesla est une entreprise qui ne cesse pas d'innover, non seulement dans le domaine de l'automobile, mais aussi dans celui du divertissement. Récemment, la société a élargi son offre en intégrant 75 nouveaux jeux via YouTube Playables qui permettent aux utilisateurs de jouer directement depuis l'écran de leur véhicule. Cependant, pour la fin de ce trimestre, le constructeur d’automobiles électriques propose une nouvelle incitation pour encourager les ventes de ses voitures.

Tesla offre 20 000 km de recharge sur les Superchargeurs gratuite pour toute commande et livraison d’un véhicule neuf avant le 29 juin 2024. Cette offre s'applique aux Model 3, Model Y, Model S et Model X, aussi bien pour les commandes personnalisées que pour les véhicules préconfigurés. Ce bonus représente une économie de taille, car elle représente un peu plus d’un an d’utilisation pour le kilométrage moyen annuel des Français et bien plus pour ceux qui vivent dans les grandes agglomérations.

Il faudra vous faire livrer votre Tesla avant la fin du mois de juin pour bénéficier de l’offre

Pour bénéficier de cette offre, il est important de noter qu’il est impératif de respecter les délais de livraison. Si cette dernière n'est pas effectuée avant la date limite, Tesla se réserve le droit d'annuler ce joli cadeau. Toutefois, si un retard est dû à des circonstances contrôlées par le constructeur, le futur conducteur pourra toujours bénéficier de l'avantage en prenant son véhicule à la première date disponible.

Sachant qu’il faut entre 2 et 5 semaines pour recevoir votre voiture, il se pourrait que seuls certains chanceux puissent réellement profiter de cette offre. Cette dernière peut tout de même être combinée avec le programme de financement disponible pour le modèle et la configuration concernés.

Les crédits de recharge pour les Superchargeurs ne sont pas transférables à un autre véhicule ou à une autre personne et ils perdront malheureusement leur validité en cas de changement de propriétaire. L'offre est valable uniquement dans la limite des stocks disponibles et exclut bien sûr les véhicules d'occasion.