R5 électrique : Renault dévoile enfin les prix avec des bonnes… et des mauvaises surprises

Renault a enfin révélé les prix de la très attendue R5 électrique. Si les tarifs commencent à 25 000 €, il faudra patienter pour voir arriver la version abordable. En attendant, les premières versions disponibles seront beaucoup plus onéreuses.

Le marché des voitures électriques continue de croître, avec de nombreux constructeurs qui dévoilent constamment de nouveaux modèles. Parmi eux, Renault a suscité beaucoup d'attention avec la relance de la célèbre R5 présentée lors du salon de Genève, cette fois en version électrique. Cette voiture compacte et emblématique est attendue pour son design nostalgique combiné aux technologies modernes.

Renault a récemment levé le voile sur les prix de sa nouvelle R5 électrique. Cependant, la version la plus abordable, annoncée à 25 000 €, ne sera pas encore disponible. Pour le moment, seules les versions haut de gamme, bien plus coûteuses, sont proposées à la commande. Cette annonce a été accueillie avec un mélange de satisfaction et de déception par les utilisateurs.

Il faudra encore patienter pour la version à 25 000 euros

Actuellement, Renault propose la R5 électrique en deux versions principales : “Techno” et “Iconic Cinq“. Ces versions sont équipées de la plus grande batterie de 52 kWh qui offre une autonomie de 410 km. La première version est disponible à partir de 33 490 €, tandis que la seconde débute à 35 490 €, hors bonus écologique. Ces modèles sont dotés de nombreux équipements haut de gamme, tels que des jantes de 18 pouces, des systèmes avancés d'aide à la conduite, et un système multimédia Open R Link avec services Google intégrés.

Malheureusement, pour ceux qui espèrent une version plus abordable, il faudra faire preuve de patience. La version d'entrée de gamme à 25 000 €, équipée d'une batterie de 40 kWh qui offre 300 km d'autonomie, n'arrivera qu'à partir de 2025, et on imagine que ce ne sera pas en début d'année. Cette version, qui possèdera surement un moteur de 95 ou 120 ch, sera également moins bien équipée. Entre-temps, Renault prévoit de livrer les premières R5 haut de gamme dès décembre 2024 pour les personnes qui ont pré-commandé avec le R Pass, tandis que les autres devront attendre jusqu'à janvier 2025. La marque prévoit également une série spéciale Roland Garros et d'autres finitions pour enrichir la gamme à partir de l'année prochaine.